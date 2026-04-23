Селак најавио пријаве због неадекватног лијечења генерала Младића

Селак најавио пријаве због неадекватног лијечења генерала Младића
Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да надлежне институције Србије и Српске прате ситуацију у вези са генералом Ратком Младићем и да ће вјероватно поднијети пријаве против одговорних лица због неадекватне здравствене заштите у хашком притвору.

Селак је новинарима у Бањалуци рекао да су и Република Српска и Србија спремне да дају гаранције у случају да се одобри да генерал Младић настави лијечење у својој земљи.

Нападнут Реза Пахлави

Свијет

Нападнут Реза Пахлави, инцидент снимљен

Он је додао да са своје позиције не може коментарисати здравствено стање генерала, али да је познато да није добро, преноси "Срна".

Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се још више погоршало, има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.

Bolnica

Здравље

Смртоносна инфекција се шири Европом: Студент преминуо четири сата послије појаве симптома

Већ двије пуне године је у затворској болници, а посљедњих годину и по дана је везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу одбија да га пусти на привремено лијечење.

Више из рубрике

Предсједник Републике Српске Синиша Каран упознао је данас групу дипломаца са Харварда и Станфорда о уставној позицији Републике Српске, сложености уставног система и политичкој ситуацији у БиХ.

Република Српска

Предсједник Каран упознао дипломце са Харварда и Станфорда о уставној позицији Српске

1 ч

2
Ален Шеранић на конференцији за новинаре

Република Српска

Шеранић: Предложено дупло повећање права на одсуство у случају болести дјетета

2 ч

0
Goran Petronijević advokat

Република Српска

Петронијевић: Неопходан континуиран дипломатски притисак на УН због генерала Младића

3 ч

0
Професор Снежана Савић

Република Српска

Савић: Република Српска има право на свој став

3 ч

1

  • Најновије

16

03

Горажданин се понашао сумануто, у поруци најавио убиство кћерке!

16

03

Трамп: Мореуз остаје ''запечаћен'' док се не постигне договор

15

50

Висока пећ Нове жељезаре престала са радом

15

48

Битно: Надарена и натпросјечно интелигентна дјеца

15

47

Пуцајте и убијте: Трамп издао наређење војсци

