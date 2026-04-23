Селак најавио пријаве због неадекватног лијечења генерала Младића

Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да надлежне институције Србије и Српске прате ситуацију у вези са генералом Ратком Младићем и да ће вјероватно поднијети пријаве против одговорних лица због неадекватне здравствене заштите у хашком притвору.
Селак је новинарима у Бањалуци рекао да су и Република Српска и Србија спремне да дају гаранције у случају да се одобри да генерал Младић настави лијечење у својој земљи.
Он је додао да са своје позиције не може коментарисати здравствено стање генерала, али да је познато да није добро, преноси "Срна".
Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се још више погоршало, има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.
Већ двије пуне године је у затворској болници, а посљедњих годину и по дана је везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу одбија да га пусти на привремено лијечење.
