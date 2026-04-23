Предсједник Каран упознао дипломце са Харварда и Станфорда о уставној позицији Српске

Предсједник Републике Српске Синиша Каран упознао је данас групу дипломаца са Харварда и Станфорда о уставној позицији Републике Српске, сложености уставног система и политичкој ситуацији у БиХ.
Током пријема, предсједник Каран је рекао да у БиХ постоји борба уставне и неуставне стварности, а да се Република Српска залаже за стриктну примјену yстава, саопштено је из Кабинета предсједника Републике.
Пријем за дипломце одржан је у Палати Републике у Бањалуци.
