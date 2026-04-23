Додик: Сачувати постојећи степен самосталности Српске

Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да Република Српска мора сачувати потојећи степен самосталности, те да је додатни разлог то што је ситуција у свијету хаотична, па ствари не функционише на основу правила него у складу са дневном политиком моћних земаља.
"Ситуација у свијету је другачија у односу на прије неколико година. Тренутно, спољна политика у свијету се манифестује примјеном силе која се онда претвара у одређене политике", рекао је Додик новинарима у Бањалуци гдје учествује на научној расправи "Република Српска и сарадња са Русијом, САД и ЕУ".
Он је нагласио да су кризна жаришта претворена у ратна.
"Нико не може бити сигуран када ће се ситуација смиривати. Једно је сигурно, свијет више није униполаран, него мултиполаран", рекао је Додик.
Према његовим ријечима, не постоји однос међу мултиполарним центрима што доводи до хаоса.
Додик је указао да у свему овоме представници Републике Српске морају разумјети ситуацију.
"Без оклијевања морамо разговарати о томе како ћемо се понашати. Не смије се изгубити субјективитет и степен самосталности који Република Српска има и жели да догради", сматра Додик.
Он је поновио да је БиХ пропала земља коју је немогуће анимирати.
"БиХ има пропалу спољну политику која не фунционише на основу Устава и договора, него на бази индивидуланих, политичких и националних групација. Бошњаци су одлучили да сруше спољну политику БиХ на начин да не поштују договор да је Предсједништво БиХ задужено за ту политику. Желе да оклевећу другога и на томе им се своди сва политика. Досадили су свима и Српска има шансу да каже да је за мир и стабилност", рекао је Додик.
Он је поновио је неуставни Суд БиХ на основу неуставног закона, а уз помоћ нелегалног странца елиминисао легално изабраног предсједника Републике Српске што је био кризни тренутак.
"Тада су муслимани кренули да нас оптуже за евентуални рат. Међутим, одлучили смо да се крене у деескалацију и да се наставимо борити за базичне политике. Сачували смо мир и представили се у неким центрима моћи на прави начин. Остајемо у стратешком односу са Русијом, а са новим Трамповом администрацијом имао добре односе и осталим који су пријатељски настројени", поручио је Додик.
