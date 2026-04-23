Прота Билбија: Генерал Младић је изузетан човјек и војник и треба му помоћи

23.04.2026 12:06

Прота Билбија: Генерал Младић је изузетан човјек и војник и треба му помоћи

Српски генерал Ратко Младић је изузетан и човјек и војник и треба му помоћи, рекао је протојереј-ставрофор Војислав Билбија, који је прије неколико дана у болничкој постељи у Хагу исповједио и причестио генерала.

"Он ме је лично позвао да хитно дођем, као да је нешто осетио. Дошао сам у собу у којој лежи да га причестим и исповедим. Мислим да му је десна страна непокретна", рекао је прота Билбија за Срну

И поред чињенице је физички слаб, прота Билбија је истакао да је генерал и тада исказао своју духовну снагу.

Билбија није желио да коментарише чињеницу да надлежни у Хагу упорно одбијају да омогуће лијечење генералу Младићу.

"То су политичке ствари, не бих да дискутујем. Сматрам да је потребно помоћи", рекао је Билбија.

Прота Билбија годинама духовно брине о српским притвореницима и ове године је служио за Васкрс и празник провео са њима.

Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се још више погоршало, има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.

Већ двије пуне године је у затворској болници, а посљедњих годину и по дана је везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу одбија да га пусти на привремено лијечење

Ратко Младић

Хаг

Ратко Младић мождани удар

генерал Ратко Младић

прота Војислав Билбија

Прочитајте више

Дарко Младић: Ако Трибунал не пусти генерала, значи да су се опредијелили за смртну пресуду

Република Српска

Дарко Младић: Ако Трибунал не пусти генерала, значи да су се опредијелили за смртну пресуду

5 ч

0
Министар правде Србије Ненад Вујић изјавио је да је Србија спремна да хашком Механизму достави додатне гаранције како би одобрио да генерал Ратко Младић буде лијечен у Србији јер је његов живот у питању.

Република Српска

Вујић: Инсистирамо да се генералу Младићу дозволи лијечење у Србији, у питању је живот

2 ч

0

Више из рубрике

Ненад Кецмановић

Република Српска

У АНУРС инаугурисан инострани члан Ненад Кецмановић

1 ч

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран у Палати Републике Српске у Бањалуци

Република Српска

Каран: Институције Српске конструктиван партнер усмјерен на сарадњу

1 ч

0
Министар правде Србије Ненад Вујић изјавио је да је Србија спремна да хашком Механизму достави додатне гаранције како би одобрио да генерал Ратко Младић буде лијечен у Србији јер је његов живот у питању.

Република Српска

Вујић: Инсистирамо да се генералу Младићу дозволи лијечење у Србији, у питању је живот

2 ч

0
Дарко Младић: Ако Трибунал не пусти генерала, значи да су се опредијелили за смртну пресуду

Република Српска

Дарко Младић: Ако Трибунал не пусти генерала, значи да су се опредијелили за смртну пресуду

5 ч

0

  • Најновије

12

55

Акција ”Огањ”: Расвијетљене паљевине два возила, у току претреси

12

53

Петронијевић: Неопходан континуиран дипломатски притисак на УН због генерала Младића

12

39

Савић: Република Српска има право на свој став

12

38

Млади Недић блиста у Казахстану

12

32

Расте продаја популарног аутомобила

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

