Прота Билбија: Генерал Младић је изузетан човјек и војник и треба му помоћи

Српски генерал Ратко Младић је изузетан и човјек и војник и треба му помоћи, рекао је протојереј-ставрофор Војислав Билбија, који је прије неколико дана у болничкој постељи у Хагу исповједио и причестио генерала.
"Он ме је лично позвао да хитно дођем, као да је нешто осетио. Дошао сам у собу у којој лежи да га причестим и исповедим. Мислим да му је десна страна непокретна", рекао је прота Билбија за Срну
И поред чињенице је физички слаб, прота Билбија је истакао да је генерал и тада исказао своју духовну снагу.
Билбија није желио да коментарише чињеницу да надлежни у Хагу упорно одбијају да омогуће лијечење генералу Младићу.
"То су политичке ствари, не бих да дискутујем. Сматрам да је потребно помоћи", рекао је Билбија.
Прота Билбија годинама духовно брине о српским притвореницима и ове године је служио за Васкрс и празник провео са њима.
Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се још више погоршало, има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.
Већ двије пуне године је у затворској болници, а посљедњих годину и по дана је везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу одбија да га пусти на привремено лијечење
