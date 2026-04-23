Каран: Институције Српске конструктиван партнер усмјерен на сарадњу

Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је данас на састанку са амбасадором Шведске у БиХ Хелен Лагерлеф да су институције Републике Српске конструктиван партнер усмјерен на сарадњу, те очување мира и стабилности.
На састанку у Бањалуци разговарано је о актуелним политичким и економским темама у Републици Српској и БиХ, саопштено је из Кабинета предсједника Српске.
Говорећи о досадашњој сарадњи Републике Српске и Шведске, Каран је оцијенио да је била успјешна, те истакао да очекује да ће у будућности бити додатно унапријеђена.
