Вујић: Инсистирамо да се генералу Младићу дозволи лијечење у Србији, у питању је живот

Аутор:АТВ
Министар правде Србије Ненад Вујић изјавио је да је Србија спремна да хашком Механизму достави додатне гаранције како би одобрио да генерал Ратко Младић буде лијечен у Србији јер је његов живот у питању.
Вујић је рекао да је и даље тешко здравствено стање генерала Младића и да институције Србије инсистирају да му хашки Механизам одобри лијечење у овој земљи.
- Младић, нажалост, није имао адекватан третман у Хагу и зато се дошло да садашње тешке ситуације - навео је Вујић.
Он је напоменуо да је Србија дала гаранције хашком Механизму за пуштање Младића на лијечење у Србији.
- Спремни смо, ако из Механизма имају нове захтјеве, да их испунимо јер је у питању живот - истакао је Вујић за Срну.
Вујић каже да је, ипак, начињен помак јер је породици дозвољено да посјети тешко болесног генерала Младића.
Српски љекари јуче су прегледали генерала Младића, а њихов извјештај данас би требало да буде предат Механизму за међународне кривичне судове у Хагу, као и поднесак за захтјевом да генерал буде пуштен на лијечење у Србију.
Генерал Младић је 10. априла доживио мождани удар. Раније је претрпио више можданих удара, има озбиљна кардиоваскуларна обољења, повишен крвни притисак, неуролошка оштећења и проблеме са бубрезима, због чега је више пута хоспитализован и подвргаван различитим медицинским и терапијским захватима, укључујући и оперативне захвате на срцу и нози.
Дарко Младић изјавио је прије два дана рекао Срни да је генерал Младић у притворској болници на самрти, након посљедњег можданог удара 10. априла.
Генерал Младић се већ двије године налази у притворској хашкој болници у кревету.
