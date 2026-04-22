Вијеће народа без сагласности о Резолуцији о НДХ

Аутор:Бранка Дакић
Вијеће народа Републике Српске без сагласности о Резолуцији о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола НДХ и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симбола.
У Клубу Хрвата сматрају да је повријеђен витални национални интерес тог народа, јер сматрају да Резолуција у појединим одредбама третира колективну одговорност Хрвата за злочине почињене у НДХ.
"Мој став и став Хрвата у Вијећу народа је да би требало осудити све нацистичке и фашистичке режиме, који су у времену тадашње БиХ и тадашње Југославије дјеловали на овим просторима", каже Мијо Перкунић, делегат Клуба Хрвата у Вијећу народа Републике Српске.
Сличан став и у Клубу Бошњака. Сматрају да Резолуција задире у равноправност, уставни положај, национални и вјерски идентитет и колективни дигнитет бошњачког народа и да је тако повријеђен витални национални интерес Бошњака.
"Посебно за нас Бошњаке је што се тамо наводи да је масовно учешће Бошњака у тим злочинима, што није истина. Појединци који су чинили злочине, ми то јавно осуђујемо", рекао је Алија Табаковић, предсједник Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
Циљ Резолуције није само осуда, већ и величање симбола из ХДХ, подсјећа Срђан Мазалица. Историчари су, каже, утврдили чињенице у вези са оним што се дешавало у НДХ и на основу тога писали текст Резолуције. Нема колективне одговорности, тврди он.
"Гдје се нигдје не истиче већинско учешће или већинско укључивање, које би могло да имплицира да су у Другом свјетском рату муслимани или Хрвати чинили геноцид, што би засметало клубовима Хрвата и Бошњака са аспекта да се таргетирају њихови народи", каже Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
С обзиром на то да није било сагласности у Вијећу народа, на потезу је заједничка Комисија овог тијела и Народне скупштине Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката, која би требало да засједа сутра.
Ако ни ту не буде сагласности, из клубова Бошњака и Хрвата најавили су да ће се обратити Уставном суду Републике Српске.
