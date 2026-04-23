Влада Српске: До краја године посао за 500 дјеце погинулих бораца

Влада Српске данас је донијела закључак којим је преузела обавезу да ће до краја године запослити 500 дјеце погинулих бораца која су се пријавила на јавни позив за изражавање интереса за запошљавање.
"Позив је расписало Министарство рада и борачко-инвалидске заштите. Анализом пристиглих пријава утврђена је квалификациона структура пријављених. Можемо констатовати да преовладава средња стручна спрема. Територијално, пријављена су лица из 51 општине Српске", рекла је помоћница министра за здравље и запошљавање, Андреа Милинчић, на конференцији за новинаре након сједнице Владе Српске.
