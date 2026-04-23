Савић: Република Српска има право на свој став

23.04.2026 12:39

Професор Снежана Савић
Члан Академије наука и умјетности Републике Српске /АНУРС/ Снежана Савић поручила је да Република Српска, по међународним правилима, има право да тражи да се њен став поштује.

"Разговор о сарадњи Републике Српске са Русијом, САД и ЕУ је и логичан, јер Република Српска као ентитет у оквиру БиХ, као сложене државне заједнице конфедералног и федералног типа уређења, има своје специфичне надлежности, али и право на свој став", истакла је Савићева.

Она је подсјетила да Република Српска и њен став буду често игнорисани у институцијама БиХ, које креирају спољну политику.

Савићева је новинарима, прије почетка научне расправе "Република Српска и сарадња са Русијом, САД и ЕУ" рекла да је Милорад Додик, као предсједник Републике Српске у неколико мандата, са разлогом изабран да буде уводничар на овом скупу, јер има највише искуства у овој области.

Академик Ненад Кецмановић рекао је да је подршка Русије увијек била неспорна, док је доласком Доналда Трампа за предсједника САД дошло до позитивне промјене у приступу о чему ће бити ријечи на скупу.

"Када је ријеч о ЕУ, ми смо у Европи и то је географска, не само историјска повезаност, те су ту односи веома важни, али, нажалост, одатле у новије вријеме долазе најнеповољније поруке", рекао је Кецмановић.

Он је навео да се поједине земље из ЕУ, као што су Њемачка и Аустрија, противе аранжману који је Трамп направио са Републиком Српском и Додиком.

"То уноси неку врсту немира, али и је и добар повод за овакав скуп, како би се академска и политичка заједница укључила у рјешавање ових изазова и провокација, стварањем нових тактика и стратегија", рекао је Кецмановић.

У Академији наука и умјетности Републике Српске у Бањалуци се одржава научна расправа "Република Српска и сарадња са Русијом, САД и ЕУ" у којој ће учествовати академици и професори из Србије и Републике Српске.

Научној расправи присуствују предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, предсједник Уставног суда Републике Српске Џерард Селман.

