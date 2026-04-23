Шеранић: Предложено дупло повећање права на одсуство у случају болести дјетета

Аутор:АТВ
Коментари:0
Влада Српсе данас је утврдила Приједлог закона о измјенама и допунама закона о обавезном здравственом осигурању по хитном поступку, који предвиђа повећавање броја дана током којих родитељи могу одуствовата са посла у случају болести дјетета, рекао је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, Ален Шеранић.
"Када говоримо о дјетету до 15 година тренутним законом је било дефинисано 15 дана могућности одуства, а сада ће то бити до 30 дана. Ако се ради о дјетету старијем од 15 година, тренутно је седам дана, а повећава се на 14 дана", истакао је Шеранић на конференцији за новинаре након сједнице Владе у Бањалуци.
Он је додао да је наведеним приједлогом утврђено да ће и неке додатне категорије бити ослобођене плаћања партиципације.
"Ослобођене су плаћања особе у коматозном стању, као и особе са оштећењем слуха и немогућности говора. Када је ријеч о добровољним даваоцима крви, сада ће бити ослобође", рекао је Шеранић.
НА сједници Владе Републике Српске усвојени су и планови и програми рада одређених здравствених установа за ову годину.
"Истакао бих нову болницу у Требињу. Директор нас је обавијестио да су, након што су почели радити, већ у марту имали око 50.000 КМ додатних прихода од комерцијалних услуга пацијената из Црне Горе, Хрватске, Федерације БиХ", истакао је Шеранић.
Он је додао да ће кроз мјесец до два у оквиру Завода за стоматологију бити завршен орално-хируршки центар у Добоју, а јуче је одржан и први састанак тима за реконструкцију и доградњу болнице у Приједору.
Влада је измијенила и одлуку о утврђивању основице за утврђивање висине права и висине цензуса прописаних Законом о дјечијој заштити за 2026. годину.
"Ради се о томе да би у складу са постојећом одлуком, уколико би је оставили по питању одређивања цензуса, око 1.300 дјеце остало би без права на дјечији додатак. С обзиром на раст примања, просјечне и минималне плате, морали смо ићи у измјену одлуке како бисмо дефинисали цензус у другом нивоу износа који је потребан да би се остварило право у области дјечијег додатка", рекао је Шеранић, преноси РТРС
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Тренутно на програму