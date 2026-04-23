Висока пећ Нове жељезаре престала са радом

Висока пећ у компанији Нова жељезара Зеница престала је данас са радом.
Из Нове жељезаре кажу да је висока пећ угашена око 10.30 часова и да је то урађено на најбезбједнији начин.
Због затварања фабрике без посла остаје 600 радника
Портпарол Нове жељезаре Алена Кахримановић рекла је да је гашење урађено тако да се висока пећ може поново покренути, ако се за то стекну услови, те додала да данас престаје са радом и челичана.
Она је навела да челичана прерађује посљедње количине течног гвожђа, које им је испоручена са високе пећи, која је засута великим количинама коксаре.
Гашење интегралне производње челика у Зеници почело је заустављањем рада на агломерацији.
Након 130 година рада, гашењем погона у овој фабрици доведено је у питање и 11.000 радних мјеста.
Синдикат металаца Федерације БиХ најавио је протесте за 30. април испред сједишта Владе ФБиХ и Савјета министара.
Са састанка федералне Владе и синдиката Нове жељезаре поручено је да отпуштање радника и стечај ове фирме нису опција.
Истакнуто је да федерална Влада и Енергоинвест, као стратешки партнер Владе за могуће преузимање жељезаре, имају заједнички интерес и пуну опредијељеност да се пронађе одрживо рјешење које ће обезбиједити будућност Нове жељезаре Зеница и заштитите права радника.
