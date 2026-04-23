Познато стање мотоциклисте повријеђеног код Лакташа

23.04.2026 15:31

Несрећа у Јакуповцима
Мотоциклиста И.П. из Лакташа, који је тешко повријеђен у судару у петак, 17. априла 2026. године, у мјесту Јакуповци, на подручју Лакташа, отпуштен је из УKC-a, у којем је био хоспитализован.

"Пацијент је био хоспитализован у нашој установи од 17. априла, те је након лијечења отпуштен 20. априла из болнице уз адекватне терапијске препоруке", речено је за "Независне новине" из УКЦ-а Републике Српске.

Припадници Полицијске станице Лакташи извршили су увиђај на мјесту те саобраћајне незгоде, која се десила 17. априла 2026. године око 7.55 на магистралном путу Градишка - Бањалука.

Учествовали су фолксваген којим је управљало лице Б.Б. и мотоцикл "Фуего" којим је управљао И.П. из Лакташа.

"О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука", рекли су из Полицијске управе Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Small banner