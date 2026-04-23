Logo
Large banner

За викенд сунчано и топло, у суботу и до 26 степени!

Аутор:

АТВ
23.04.2026 10:49

Коментари:

0
За викенд сунчано и топло, у суботу и до 26 степени!
Фото: Pixabay / klickblick

У Републици Српској за викенд ће бити сунчано и пријатно топло вријеме, а у суботу, 25. априла, очекује се и до 26 степени Целзијусових.

Јутра ће и у суботу и у нед‌јељу бити свјежија, а током дана сунчано и топло.

Максимална температура ваздуха у суботу ће бити од 20 до 26, у вишим пред‌јелима од 15 степени, а у нед‌јељу од 17 до 25, у вишим пред‌јелима од 13 степени Целзијусових, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.

Метеролози за понед‌јељак , 27. априла, најављују промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде и развој облачности који доноси краткотрајне пљускове у другом дијелу дана, од запада ка југу.

Максимална температура ваздуха од 15 до 23, у вишим пред‌јелима од 12 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

12

55

Акција ”Огањ”: Расвијетљене паљевине два возила, у току претреси

12

53

Петронијевић: Неопходан континуиран дипломатски притисак на УН због генерала Младића

12

39

Савић: Република Српска има право на свој став

12

38

Млади Недић блиста у Казахстану

12

32

Расте продаја популарног аутомобила

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner