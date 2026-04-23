За викенд сунчано и топло, у суботу и до 26 степени!

Аутор:АТВ
У Републици Српској за викенд ће бити сунчано и пријатно топло вријеме, а у суботу, 25. априла, очекује се и до 26 степени Целзијусових.
Јутра ће и у суботу и у недјељу бити свјежија, а током дана сунчано и топло.
Максимална температура ваздуха у суботу ће бити од 20 до 26, у вишим предјелима од 15 степени, а у недјељу од 17 до 25, у вишим предјелима од 13 степени Целзијусових, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.
Метеролози за понедјељак , 27. априла, најављују промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде и развој облачности који доноси краткотрајне пљускове у другом дијелу дана, од запада ка југу.
Максимална температура ваздуха од 15 до 23, у вишим предјелима од 12 степени Целзијусових.
