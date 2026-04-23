МУП Српске позвао грађане: Провјерите рокове

Министарство унутрашњих послова Републике Српске позива све грађане да благовремено провјере рок важења својих личних докумената (лична карта, путна исправа, возачка дозвола) и да на вријеме поднесу захтјеве за издавање нових.
"Подсјећамо да је правовремено планирање кључно како би се избјегле непотребне гужве и чекања, посебно у периодима повећаног интересовања, као што су сезона годишњих одмора и празници.
Грађанима је на располагању и платформа електронских услуга Министарства унутрашњих послова https://e-servisi-mup.vladars.rs/, која омогућава једноставније и ефикасније остваривање права", наводе из МУП-а.
Путем е-услуга могуће је извршити електронско заказивање термина за подношење захтјева за издавање путне исправе, као и заказати термин за преузимање готовог документа.
"Позивамо грађане да користе доступне електронске сервисе, рационално планирају своје вријеме и на тај начин допринесу ефикаснијем раду служби и бољој услузи за све", наводе из МУП-а Српске.
Друштво
23 мин0
Регион
26 мин0
Хроника
42 мин0
Друштво
44 мин0
Друштво
23 мин0
Друштво
44 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
