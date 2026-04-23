Logo
Large banner

МУП Српске позвао грађане: Провјерите рокове

23.04.2026 09:07

Коментари:

0
МУП Републике Српске, полиција, грб
Фото: АТВ

Министарство унутрашњих послова Републике Српске позива све грађане да благовремено провјере рок важења својих личних докумената (лична карта, путна исправа, возачка дозвола) и да на вријеме поднесу захтјеве за издавање нових.

"Подсјећамо да је правовремено планирање кључно како би се избјегле непотребне гужве и чекања, посебно у периодима повећаног интересовања, као што су сезона годишњих одмора и празници.

Грађанима је на располагању и платформа електронских услуга Министарства унутрашњих послова https://e-servisi-mup.vladars.rs/, која омогућава једноставније и ефикасније остваривање права", наводе из МУП-а.

Путем е-услуга могуће је извршити електронско заказивање термина за подношење захтјева за издавање путне исправе, као и заказати термин за преузимање готовог документа.

"Позивамо грађане да користе доступне електронске сервисе, рационално планирају своје вријеме и на тај начин допринесу ефикаснијем раду служби и бољој услузи за све", наводе из МУП-а Српске.

Подијели:

Тагови :

МУП Републике Српске

пасош

Лична карта

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Полиција Републике Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner