Logo
Large banner

Прави бејби бум у Српској!

Аутор:

АТВ
23.04.2026 07:51

Коментари:

0
беба
Фото: Pexels/Polina Tankilevitch

У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 31 беба, 18 дјечака и 13 дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.

Тринаест беба рођено је у Бањалуци, четири у Источном Сарајеву, три у Добоју, по двије у Бијељини, Зворнику, Фочи и Градишци, а по једна у Приједору, Требињу и Невесињу.

У Бањалуци је рођено девет дјечака и четири дјевојчице, у Источном Сарајеву три дјечака и дјевојчица, у Добоју три дјевојчице, у Бијељини два дјечака, у Зворнику двије дјевојчице, у Фочи и Градишци по једна дјевојчица и по један дјечак, у Приједору и Требињу по један дјечак, а у Невесињу једна дјевојчица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

бебе

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Појављује се при ниским температурама

Друштво

Возачи, опрез! Коловози клизави, мраз у вишим крајевима

1 ч

0
Рецепт за укусан и јефтин колач - плазма коцке

Друштво

Једноставан и преукусан плазма колач за ненајављене госте

1 ч

0
Вjерници данас изговарају ову молитву: Овај дан посвећен је Светом мученику Терентију

Друштво

Вjерници данас изговарају ову молитву: Овај дан посвећен је Светом мученику Терентију

1 ч

0
Хороскоп

Друштво

Дневни хороскоп за 23. април

2 ч

0

  • Најновије

09

13

Похваљени успјеси Српске на међународном тржишту капитала

09

07

МУП Српске позвао грађане: Провјерите рокове

09

04

Џејла Рамовић о трачу да је трудна: "Родитељима сам објашњавала"

09

01

Средњошколци траже бесплатан превоз у Бањалуци: Приоритет у односу на електричне аутобусе и трамваје

08

56

До суботе привремене обуставе саобраћаја због бициклистичке трке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner