Прави бејби бум у Српској!

У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 31 беба, 18 дјечака и 13 дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.
Тринаест беба рођено је у Бањалуци, четири у Источном Сарајеву, три у Добоју, по двије у Бијељини, Зворнику, Фочи и Градишци, а по једна у Приједору, Требињу и Невесињу.
У Бањалуци је рођено девет дјечака и четири дјевојчице, у Источном Сарајеву три дјечака и дјевојчица, у Добоју три дјевојчице, у Бијељини два дјечака, у Зворнику двије дјевојчице, у Фочи и Градишци по једна дјевојчица и по један дјечак, у Приједору и Требињу по један дјечак, а у Невесињу једна дјевојчица.
