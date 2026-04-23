Ован прихвата пословни експеримент, Шкорпија мијења правила, а ви?
ОВАН
Дневни хороскоп за 23. април 2026. године каже да данас неочекивано преузимате улогу посредника између двије супротстављене стране и баш ту показујете своју зрелост. На послу вам се отвара прилика да промените правац или метод рада, прихватите експеримент. У љубави се јавља потреба за искреним признањем које мења динамику односа. Обратите пажњу на ниво стреса.
БИК
Данас ћете изненадити себе храбријом финансијском одлуком, али она долази након пажљиве анализе, не из импулсивности. У емотивном односу можете да добијете подршку баш када је најмање очекујете. Бићете спорији, али истрајнији у свему што радите. Припазите на укоченост у леђима.
БЛИЗАНЦИ
Данас вам се нуди информација или понуда која у први мах дјелује небитно, али касније може да постане кључна за ваш напредак. У љубави излази на видјело једна стара тема о повјерењу, али овога пута сте спремни да је завршите, а не да је гурате под тепих. Више ће вам пријати краћи, квалитетни разговори него дуга дружења.
РАК
Данас имате прилику да се повучете из ситуације која вас је исцрпљивала и да је посматрате са дистанце, што доноси нову јасноћу. У љубави се враћа особа или тема из прошлости, али ви је сада доживљавате потпуно мирније. На послу добијате неочекивану подршку надређеног. Потребан вам је квалитетан одмор без технологије.
ЛАВ
Дневни хороскоп за 23. април 2026. године каже да данас можете да се суочите са сопственим поносом и схватите да попуштање не значи слабост. На послу вас чека прилика да покажете знање у области у којој сте се до сада потцијењивали. У љубави можете да очекујете поруку или гест који вам враћа вјеру у један однос. Пријаће вам боравак у природи.
ДЈЕВИЦА
Један пропуст или грешка води ка важној исправци која вам касније штеди вријеме и новац. На послу схватате да неко прати ваш рад више него што сте мислили, што може да донесе нову понуду или одговорност. У љубави постајете директнији, мање се повлачите у анализу. Обратите пажњу на пробаву.
ВАГА
Дневни хороскоп за 23. април 2026. године доноси околности у којима ћете морати да изаберете себе умјесто туђих очекивања, али управо то враћа равнотежу у ваш живот. На послу се појављује особа са којом можете да направите јак савез или партнерство. У љубави долази моменат спонтаности који разбија монотонију. Више се крећите.
ШКОРПИЈА
Данас вам се нуди шанса да прекинете један образац ћутања и јасно изговорите оно што вас мучи, чиме мијењате правила игре у односу. На послу можете доћи до информације која вам даје предност над другима, али је кључ у томе како ћете је употребити. У љубави се јавља дубља њежност, без драме. Потребно вам је више воде и одмора.
СТРИЈЕЛАЦ
Данас вам неочекивани сусрет или порука мијења расположење и отвара нови правац размишљања. На послу може да се појави идеја о учењу, путовању или додатној обуци која вам дугорочно користи. У љубави се опуштате и престајете да тражите идеални тренутак, дјелујете сада. Припазите на умор ногу или зглобова, пише Мондо
ЈАРАЦ
Данас схватате да не морате све да ријешите одмах и сами, па препуштате дио одговорности другима, што вам доноси олакшање. На послу можете да добијете тихо признање или знак повјерења од ауторитета. У љубави се отвара простор за искрен разговор о плановима за будућност. Здравље је стабилно, али водите рачуна о квалитету сна.
ВОДОЛИЈА
Данас вам се враћа мотивација за нешто што сте раније оставили по страни јер сте мислили да је нереално, а сада добијате конкретније услове. У емотивним односима осјећате већу потребу за физичком близином и заједничким активностима. На послу ће вам користити сарадња са особом која размишља потпуно другачије од вас. Јачајте организам лаганом физичком активношћу.
РИБЕ
Дневни хороскоп за 23. април 2026. године каже да данас можете да добијете потврду да је један ваш ранији осјећај био тачан, али вам сада логика помаже да повучете прави потез. У љубави постајете реалнији по питању очекивања од партнера или симпатије. На послу успијевате да одвојите туђе проблеме од својих обавеза. Могућа потреба за повлачењем.
Друштво
10 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
16 ч0
Друштво
16 ч0
Најновије
09
13
09
07
09
04
09
01
08
56
