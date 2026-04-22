Сутра православни вјерници треба да испоштују један строг обичај

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српска православна црква 23. априла обиљежава сјећање на Светог мученика Терентија и његове сапутнике у страдању, храбре исповједнике вјере који су живот положили не одричући се Христа. Овај дан у црквеном календару посвећен је једној од бројних група ранохришћанских мученика који су страдали у вријеме великих прогона хришћана у Римском царству.
Свети Терентије, Африкан, Максим, Помпије и још тридесет шесторо њихових сапутника страдали су током владавине цара Трајана Декија. У то вријеме, римске власти су спроводиле оштре мјере против хришћана, а намјесник Африке Фортунијан издао је наредбу да сви становници морају приносити жртве паганским идолима. Они који би одбили, били су изложени тешким мучењима и погубљењу.
У страху од казне, дио слабијих у вјери је пристао да се одрекне хришћанства, али четрдесет мученика остали су постојани у својој вјери, без обзира на посљедице које су их чекале.
Свети Терентије посебно је храбрио своје сапатнике, подсјећајући их да не посустану пред искушењима. Његове ријечи остале су забиљежене као снажан примјер духовне чврстине: „Чувајмо се, браћо, да се не одрекнемо Христа Бога нашега, те да се и Он нас не одрекне пред Оцем својим небесним и светим ангелима!“
Након хапшења, тридесет шест мученика било је изложено бруталним мукама – шибању, стругању и посипању соли на отворене ране, након чега су погубљени мачем. Преостала четворица затворена су у тамницу, окована тешким ланцима на врату, рукама и ногама.
Према предању, у тамници им се јавио анђео Божји који је дотакао њихове окове, након чега су ланци спали са њих. Ипак, ни то чудо није их поштедјело даљих страдања – поново су мучени и враћени у тамницу, да би на крају били осуђени на смрт.
У народу се вјерује да се на дан Светог Терентија треба уздржавати од тешких послова и свађа, као знак поштовања према мученицима који су страдали у миру и молитви. Вјерници овај дан проводе у тишини, молитви и присјећању на снагу вјере која је надјачала страх од смрти.
Такође, сматра се да је ово дан када се посебно упућују молитве за истрајност, духовну снагу и заштиту од искушења, по узору на светитеље који су остали вјерни до краја.
"Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви вијенац, од Тебе Бога нашега, јер имајућу помоћ Твоју мучитеље побиједише, а разирише и немоћну дрскост демона; Њиховим молитвама спаси душе наше. Амин."
(Она.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
57
22
46
22
36
22
29
22
25
Тренутно на програму