Logo
Large banner

Цијене нафте порасле за скоро четири одсто

Аутор:

АТВ
22.04.2026 22:46

Коментари:

0
Нафта
Фото: Pixabay/McRonny

Цијене нафте данас су порасле за близу четири одсто, након обновљених напада на бродове у Персијском заливу.

Цијена нафте Брент кретала се на нивоу од 101 долара по барелу, а америчка сирова нафта WTI (West Texas Intermediate) на око 92 долара по барелу, пренио је Трејдинг економикс.

Контејнерски брод под заставом Либерије нашао се под ватром топовњаче у вези са корпусом Иранске револуционарне гарде.

У одвојеном инциденту, мета су била још два теретна брода који су испловили у иностранство.

Напади представљају најновију ескалацију у региону, јер тензије око Ормуском мореузу остају високе.

Иран је раније назначио да је добио сигнале да су Сједињене Америчке Државе можда отворене за прекид блокаде поменутог пловног пута и потенцијално поновно отварање преговора.

Амерички предсједник Доналд Трамп касно у уторак је продужио прекид ватре, али је упозорио да ће ограничења у Ормузу остати до завршетка преговора.

Иран је саопштио да неће поново отворити мореуз док се америчка блокада наставља.

Актуелни поремећаји лоше утичу на снабдијевање, при чему је Азија највише погођена.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нафта

Барел нафте

Ормуски мореуз

Иран

Персијски залив

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner