Убио дијете, па пресудио себи: Огласила се полиција о језивој трагедији код Вишеграда

Аутор:

АТВ
23.04.2026 08:37

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Језива породична трагедија потресла је Вишеград гдје је Е.Д. (49) са подручја Горажда убио дијете, а потом извршио самоубиство.

Огласила се ПУ Фоча

О трагедији која се догодила у селу Каберник код Вишеграда, огласила се ПУ Фоча.

"Полицијској станици Вишеград 22.04.2026. године, око 15,30 часова, пријављено је да је лице Д.Е. у селу Каберник, општина Вишеград, извршило убиство малољетног дјетета, а потом и самоубиство. Полицијски службеници Полицијске станице Вишеград су јуче у вечерњим сатима, у присуству дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, извршили увиђај на лицу мјеста гдје је једно лице починило убиство, а потом и самоубиство", наводе из ПУ Фоча.

Како је АТВ јуче писао, Е.Д. је члановима породице послао опроштајну поруку што су они одмах пријавили МУП-у Босанско-подрињског кантона.

Они су одмах алармирали колеге из ПУ Фоча које су се упутиле на терен и у селу су затекли тијела Е.Д. и малог дјетета.

Према незваничним информацијама оба тијела су била објешена и први резултати истраге указују да је отац убио дијете, а потом извршио самоубиство.

Како сазнајемо Е.Д. је поријеклом из околине Вишеграда, али је настањен на подручју Горажда.

Окружно јавно тужилаштво наложило обдукцију

Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву, које води истрагу, наложило је обдукцију тијела оца и сина.

"Дежурни тужилац је на лицу мјеста руководио увиђајем и наложио је да се предузму све истражне мјере и радње како би се утврдиле све околности овог трагичног догађаја. Наложена је обдукција тијела како би се утврдио тачно вријеме и узрок смрти", наводе у ОЈТ Источно Сарајево.

