У Подгорици ''пао'' убица Костура: Ухапшен по међународној потјерници

Аутор:АТВ
Коментари:0
У акцији УКП МУП-а Србије, Интерпола Србије, Управе за технику, ФАСТ тима и Интерпола Црне Горе, у Подгорици је лоциран и ухапшен С. Р. (34), члан Врачарске криминалне групе због убиства Владимира Костића званог Костур 2020. године у Београду, сазнаје "Телеграф.рс.
С. Р. је ухапшен по међународној Интерполовој потјерници.
Друштво
Костић је упуцан у јуну 2020. године у улици Стојана Јанковића у Београду, преминуо је у јулу.
Владимир Костић (40), у криминалним круговима и међу навијачима познатији као Костур, био је добро познато лице београдској полицији. Његово име се годинама провлачило кроз оперативне податке везане за београдско подземље, првенствено у насељу Раковица.
Више пута је довођен у везу са дистрибуцијом опијата на територији Београда.
Био је актер бројних уличних обрачуна.
Хроника
Осуђиван за покушај убиства: Године 2014. је осуђен јер је током сукоба у Раковици ножем избо једног младића. За ово дјело је одслужио четири године затвора, а на слободу је изашао 2018. године.
Убиство се догодило 24. јуна 2020. године у Улици Стојана Јанковића у Раковици.
Нападач је стрпљиво чекао у мраку испред зграде у којој је становала Костићева дјевојка.
У моменту када је Костић прилазио улазу и подигао руку да позвони на интерфон, убица је излетио и испалио му више хитаца у леђа.
Иако тешко рањен у предјелу грудног коша, плућа и бешике, Костић је био жив када је стигла Хитна помоћ. Пребачен је на ВМА, гдје су љекари покушали све, али је након 18 дана борбе преминуо 12. јула 2020. године.
Регион
Иако се у почетку вјеровало да је ријеч о локалном обрачуну у Раковици, истрага (потпомогнута дешифровањем „Скај” комуникације) открила је ширу слику.
Костић је наводно био мета врачарског клана, који је у то вријеме чистио терен од конкуренције и људи блиских супарничком „шкаљарском клану”.
Сматра се да је његова ликвидација била дио шире стратегије групе Николе Вушовића (Џонија са Врачара) да преузме потпуну контролу над београдским тржиштем наркотика.
Савјети
Иако су многи медији у први мах Костића повезивали са навијачким фракцијама, он је у оперативним подацима првенствено третиран као „самостални играч” са јаким везама у локалним криминалним групама које су се нашле на путу експанзије Врачараца.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
22
36
22
29
22
25
22
24
22
17
Тренутно на програму