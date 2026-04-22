У Подгорици ''пао'' убица Костура: Ухапшен по међународној потјерници

Аутор:

АТВ
22.04.2026 21:01

Фото: Ron Lach/Pexels
Фото: Ron Lach/Pexels

У акцији УКП МУП-а Србије, Интерпола Србије, Управе за технику, ФАСТ тима и Интерпола Црне Горе, у Подгорици је лоциран и ухапшен С. Р. (34), члан Врачарске криминалне групе због убиства Владимира Костића званог Костур 2020. године у Београду, сазнаје "Телеграф.рс.

С. Р. је ухапшен по међународној Интерполовој потјерници.

Костић је упуцан у јуну 2020. године у улици Стојана Јанковића у Београду, преминуо је у јулу.

Ко је био Костур?

Владимир Костић (40), у криминалним круговима и међу навијачима познатији као Костур, био је добро познато лице београдској полицији. Његово име се годинама провлачило кроз оперативне податке везане за београдско подземље, првенствено у насељу Раковица.

Од наркотика до покушаја убиства

Више пута је довођен у везу са дистрибуцијом опијата на територији Београда.

Био је актер бројних уличних обрачуна.

Осуђиван за покушај убиства: Године 2014. је осуђен јер је током сукоба у Раковици ножем избо једног младића. За ово дјело је одслужио четири године затвора, а на слободу је изашао 2018. године.

„Сачекуша” испред стана дјевојке

Убиство се догодило 24. јуна 2020. године у Улици Стојана Јанковића у Раковици.

Нападач је стрпљиво чекао у мраку испред зграде у којој је становала Костићева дјевојка.

У моменту када је Костић прилазио улазу и подигао руку да позвони на интерфон, убица је излетио и испалио му више хитаца у леђа.

Иако тешко рањен у предјелу грудног коша, плућа и бешике, Костић је био жив када је стигла Хитна помоћ. Пребачен је на ВМА, гдје су љекари покушали све, али је након 18 дана борбе преминуо 12. јула 2020. године.

Сукоб кланова и „Врачарци”

Иако се у почетку вјеровало да је ријеч о локалном обрачуну у Раковици, истрага (потпомогнута дешифровањем „Скај” комуникације) открила је ширу слику.

Костић је наводно био мета врачарског клана, који је у то вријеме чистио терен од конкуренције и људи блиских супарничком „шкаљарском клану”.

Сматра се да је његова ликвидација била дио шире стратегије групе Николе Вушовића (Џонија са Врачара) да преузме потпуну контролу над београдским тржиштем наркотика.

Иако су многи медији у први мах Костића повезивали са навијачким фракцијама, он је у оперативним подацима првенствено третиран као „самостални играч” са јаким везама у локалним криминалним групама које су се нашле на путу експанзије Врачараца.

(Телеграф.рс)

