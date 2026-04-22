Ово је тајни бизнис Лепе Брене

Музичка звијезда, Лепа Брена, деценијама је на сцени, али се финансијски не ослања искључиво на своју пјевачку каријеру.
Поред тога што је донедавно била власница музичке империје, јавности је мање познато да она деценијама води и угоститељски бизнис у Новом Саду.
Данас, упркос богатству, Лепа Брена води необичан космополитски живот, у коме јој, како сама каже, више од куће треба велики кампер.
Мало је познато да је некадашња власница гигантске музичке продукције ("Гранд продукције"), давне 1993. године покренула мали угоститељски објекат у Новом Саду.
Ради се о киоску брзе хране у којем се претежно продају пљескавице, а овом послу се додатно посветила након продаје своје музичке куће.
"Иако сви знају да је Брена продала 'Гранд продукцију', ријетко ко зна да она има други бизнис, којем се сада очигледно више посветила - пљескарницу. Пуних 29 година у центру Новог Сада посједује тај локал, на којем се продају пљескавице и друга брза храна, па јој је то сада добродошло да настави да буде газдарица", рекао је извор близак пјевачици раније за домаће медије, преноси Телеграф.рс.
