"Врбују их на прославама": Ко је са естраде радио за Тајну службу

Да ли постоји иједан пјевач са српске естраде који на неки начин није сарађивао с тајним државним службама? И да ли постоји иједан пјевач или пјевачица који бар једном нису пренијели неку наизглед безначајну информацију службенику Државне безбједности, коју је он, како то Служба налаже, потом поспремио у фиоку – да је отвори кад за то буде било потребе?
Већина саговорника упознатих са овим питањима је сагласна да не постоји. Самим тим, ови су потврдили причу која се с времена на вријеме појави у јавности - да су припадници разноразних служби као своје изворе врбовали ликове са естраде, и фолк и поп-рок музичаре, пише Мондо.
Пјевачица Оља Карлеуша испричала је прије неколико година да с њом никад нико није контактирао, али да се "у другом смислу" виђала са службеницима ДБ.
"Кад су неке прославе, на примјер, одлазак у пензију или слично, они имају обичај да позову нас пјеваче да им увеселимо то славље, што је, по мом мишљењу, нормално. Мене нису врбовали, али то не значи да од других нису тражили сарадњу."
Једина пјевачица која је отворено признала да је сарађивала с тајном службом је Весна Ривас.
"Доста колега са естрадне сцене је радило за ДБ. Не могу да кажем имена, молим вас да ме разумијете. Пјевачи су погодни за ДБ јер ми улазимо у масе. То нарочито важи за музичке групе, ту увијек одаберу понеког за сарадника и то је било веома актуелно у вријеме бивше Југославије и тадашње емиграције. Најлакше је преко пјевача сазнати неку информацију и то дебеовци одлично знају. Рецимо, догоди се неко убиство, службеници ДБ одмах јуре своје изворе са естраде, јер се пјевачи друже са свијетом са оне стране закона, разумијете?", објаснила је Весна Ривас.
"То није неуобичајено да се у цијелом свету користе естрадне звијезде, од глумаца и редитеља, па до пјевача. Код нас је то специфично јер се не ради о правом ангажовању сарадника који ће вам давати податке о неком лицу, него је ријеч о такозваном оперативном дружењу и то смо звали информативни разговор, а да пјевач, на примјер, чак и не зна да то нама треба", објашњавао је криминолог и бивши оперативац СДБ Божидар Спасић
"Тајне службе углавном бирају пјевачице, које добију задатак да, на примјер, приступе неком емигранту и извуку неке информације", каже Спасић.
Међутим, од чега зависи кога ће СДБ изабрати за свог тајног сарадника - криминолог је рекао да не постоји одређени профил.
"То зависи од популарности личности, његових аранжмана, да ли је комуникативан... Не постоји критеријум, а звијезде се не воде у специјалне станове или посебне зграде, већ се договори о послу обављају на јавним мјестима", објашњавао је он.
Када је ријеч о информацијама од националног интереса, једноставно не постоји могућност да неко одбије да помогне!
"Проблем је што су наше службе то злоупотребљавале. Један од таквих примјера је и то што су припадници земунског клана носили значке БИА и што су управо припадници служби безбједности били умијешани у све могуће криминалне активности", тврдио је др Дарко Трифуновић с Факултета за безбједност.
Зоран Кики Лесендрић није хтио да одговори конкретно на питање да ли је био на мети ДБ, већ је све окренуо на шалу.
"Био сам члан ДБ са 11 година, али су ме избацили јер сам носио старке са америчком заставом. Иначе сам био још једном у ДБ, возио сам „астон мартин ДБ7“ од Подгорице до Никшића, тачно 20 минута", одговорио је Кики.
