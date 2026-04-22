Једном реченицом објаснио све: Харис Џиновић отписао кћерку Ђину?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Харис Џиновић изазвао је буру у јавности због изјаве коју је дао након вjенчања његове бивше супруге Мелине и британског бизнисмена.
Мелина и Харис су у браку од скоро двије деценије добили двоје дјеце, Кана и Ђину, који су послије развода родитеља остали са оцем у Београду.
У међувремену, Ђина је изгладила односе са мајком, те је често посјећују у Француској, а претходног викенда је и присуствовала њеном вјенчању у Монаку. С друге стране, син Кан није био на вјенчању, а већ дуже вријеме се спекулише да нема контакт са мајком и да је након развода стао на очеву страну.
Иако њихова дјеца живе у Харисовој вили на Сењаку, пјевач је у посљедњој изјавио рекао да се окренуо "дјетету", стављајући до знања да га занима само Кан.
Сцена
"Не занима ме шта се пише, нити ме занимају стварни догађаји за њу, то ме не интересује, давно сам се ја, кад смо се разишли окренуо свом животу и свом дјетету, према томе, шта ја имам са тим? Може да се уда, да се убије, шта год хоће...шта мене брига. Ма какви таман посла, ја да размишљам о некој прошлости, не пада ми на памет", рекао је он за домаће медије.
Иначе, Харис је и раније Ђини замјерао њено експонирање у јавности, због чега су се често сукобљавали, а пјевач је недавно открио да нису у нормалним односима.
"Можда њој није ништа фалило. Можда нема шта да каже, онда је боље да ћути. Она никада није хтјела да разговара о борби за брак. Нисам ни са ћерком у нормалним односима, нигдје није савршено, ни у једној породици", искрено је рекао пјевач медијима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
38
10
36
10
30
10
24
10
19
Тренутно на програму