Трампов шпијунски авион мистериозно кружио око важног чворишта

Извор:

АТВ

05.01.2026

18:02

П8 - Посејдон
Фото: Screenshot / YouTube

Авион америчке морнарице П-8 Посејдон уочен је у понедељак ујутру како кружи изнад области познате као важно чвориште за кријумчарење дроге, недалеко од обале Мексика.

Према подацима са сајтова за праћење летова, авион је изводио извиђачко-надзорне активности неколико миља од обале, у зони надомак Тихуане, града који је годинама оптерећен насиљем организованог криминала и важи за један од кључних коридора за дјеловање наркокартела.

илу-снијег-лед-05012026

Савјети

Смањите ризик од повреда: Ево како правилно ходати по леду

П-8 Посејдон полетио је из Поморске ваздухопловне базе Видби Ајленд у савезној држави Вашингтон, летио преко Орегона и Калифорније, затим извео више кружних маневара изнад Пацифика код обале Мексика и јужне Калифорније, након чега се вратио у базу.

Летјелица је опремљена напредним сензорима за откривање циљева на површини мора и испод ње, а често се користи за праћење сумњивих пловила и кретања на мору.

Овај лет долази свега неколико дана након што је предсједник САД Доналд Трамп упутио оштро упозорење Мексику због трговине дрогом, наговјештавајући могућност војне акције налик оној која је током викенда спроведена у Венецуели.

Трамп је оцијенио да наркокартели и даље контролишу велике дијелове Мексика и оптужио власти те земље да не успијевају да им се одлучно супротставе.

Поплава вода водостај

Регион

Потоп у Хрватској: Ови градови су под водом

"Картели управљају Мексиком, свиђало се то некоме или не. Није пријатно то рећи, али картели воде Мексико", рекао је Трамп.

За сада није познато да ли је лет П-8 Посејдона директно повезан са Трамповим изјавама или је ријеч о рутинској извиђачкој мисији у овом региону.

Путања лета обухватала је подручје јужно од обале Калифорније, према Доњој Калифорнији и Енсенади, укључујући територијалне воде и искључиве економске зоне које почињу код Сан Дијега и Тихуане и простиру се око 352 миље западно у Тихи океан.

