Два удеса у Бањалуци у пар стотина метара

Извор:

АТВ

05.01.2026

17:33

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

У Бањалуци је у послијеподневним сатима дошло до два удеса у свега неколико стотина метара.

Један удес се десио на мосту у насељу Дервиши код кафића "Коко", јављају очевици.

До друге незгоде дошло је у близини маркета "Корт".

За сада нема информација да ли је неко у овим незгодама повријеђен, а возачи јављају да су се створиле гужве.

Такође, није познато ни под којим околностима је дошло до удеса.

удес

Бањалука

