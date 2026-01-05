Два удеса у Бањалуци у пар стотина метара

Извор:
АТВ
05.01.2026
17:33
Коментари:0
У Бањалуци је у послијеподневним сатима дошло до два удеса у свега неколико стотина метара.
Један удес се десио на мосту у насељу Дервиши код кафића "Коко", јављају очевици.
До друге незгоде дошло је у близини маркета "Корт".
Занимљивости
Зашто се на Бадње вече једе баш пасуљ?
За сада нема информација да ли је неко у овим незгодама повријеђен, а возачи јављају да су се створиле гужве.
Такође, није познато ни под којим околностима је дошло до удеса.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч4
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму