У наредним данима температура до -17: Чека нас ледени Божић

Извор:

АТВ

05.01.2026

17:16

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Сњежне падавине наставиће се и наредна два дана у Републици Српској, очекује се до 40 центиметара новог снијега, а Божић ће у многим мјестима бити ледени дан, прогноза је Републичког хидрометеоролошког завода.

Метеоролози су за сутра на југоистоку најавили сусњежицу, ледену кишу и снијег, у Херцеговини обилну кишу, а на крајњем југу је могућа и грмљавина.

Берлин без струје-0512026

Свијет

Око 30.000 становника Берлина без струје и гријања

Минимална температура ваздуха од минус пет на југозападу до минус један на југоистоку, у вишим предјелима на југу Крајине од минус девет степени.

Максимална температура ће бити од минус три на југозападу до четири на југоистоку, у Херцеговини до 13, а у вишим предјелима на југу Крајине минус пет степени Целзијусаових.

На Божић ће бити облачно и веома хладно уз јаче сњежне падавине и повећање сњежног покривача. Пашће од 10 до 20 центиметара у нижим, а у вишим предјелима и на југу Крајине до 40 центиметара новог снијега.

rada-manojlović-28082025

Сцена

Рада Манојловић улази у ријалити Елита

У многим мјестима очекује се ледени дан, у Херцеговини обилнија киша и вјетровито вријеме уз јаке ударе буре.

Максимална температура ваздуха од минус четири до један, на југу до 12, а у вишим предјелима на југу Крајине од минус седам степени Целзијусових.

Престанак падавина у већини крајева се очекује у четвртак, 8. јануара, ујутро уз постепено разведравање од запада. Упркос томе, метеоролози су најавили да ће четвртак у већини мјеста бити ледени дан, осим на крајњем југу.

Минимална температура ваздуха од минус 12 до минус седам, у вишим предјелима од минус 17, а максимална од минус пет до нуле, на југу до осам, у вишим предјелима од минус осам степени Целзијусових.

Ротација полиција

Свијет

Опсадно стање у Будимпешти: Свјетски шампион пронађен мртав

Ведро али веома хладно уз јак мраз биће у петак, 9. јануара, ујутро, али ће у наставку дана услиједити јаче наоблачење на југозападу, које ће се до краја дана ширити ка свим крајевима уз падавине од југозапада ка Херцеговини. Падаће киша, која ће брзо прећи у сусњежицу и снијег, док се у Херцеговини очекује киша.

Минимална температура ваздуха од минус 14 до минус девет, у вишим предјелима од минус 18, а максимална од минус три до четири, на југу до девет степени Целзијусових.

Временска прогноза

РХМЗ

