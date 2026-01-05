Logo
Large banner

Опсадно стање у Будимпешти: Свјетски шампион пронађен мртав

Извор:

Телеграф

05.01.2026

16:56

Коментари:

0
Опсадно стање у Будимпешти: Свјетски шампион пронађен мртав
Фото: cottonbro studio/Pexels

Свјетски шампион у кајаку - Миклош Дудаш, преминуо је у 34. години. Вијест о смрти мађарског репрезентативца потврдио је и извор близак спортисти.

Како се наводи на порталу Телекс, полиција је током дана обављала увиђај код куће Миклоша Дудаша. Цијели стамбени блок био је блокиран и нико није био пуштан у зграду.

дјевојчица-телефон

Здравље

У посљедњих десетак година забиљежен пораст кратковидости код дјеце

Будимпештанска полиција објавила је да је у понедјељак пронађено тијело 34-годишњег мушкарца и да је убрзо започет увиђај.

Миклош Дудаш је 2014. године остварио највећи успјех, пошто је 2014. године у Москви са штафетом К1(Шандор Тотка, Давид Херић и Бенце Надаш) освојио титулу свјетског првака. Такође, освајао је бронзану медаљу на Европском јуниорском првенству, док је са Свјетског донио два злата и једно сребро.

vatrogasci

Свијет

Командир ватрогасне бригаде ухапшен због сумње да је подметнуо пожар

На Свјетском првенству у штафети 2013. године, сезону прије највећех успјеха, био је бронзани. Касније је био и првак на Европским играма, али му је медаља одузета послије узорка допинг теста. Још једном је 2018. године на планетарној смотри био трећи, док је 2021. године објавио повлачење.

Подијели:

Тагови:

Budimpešta

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта урадити ако ауто проклиза?

Ауто-мото

Шта урадити ако ауто проклиза?

3 ч

0
Микрофон студио пјевање

Сцена

Ово су најобразованији пјевачи на естради: Неки од њих били су и професори

3 ч

0
Празнична трпеза

Здравље

Провјерени трикови да избјегнете гојење током празничних дана

3 ч

0
Бадњак никако не уносите у кућу преко дана: Ево гдје треба да стоји до Бадње вечери

Савјети

Бадњак никако не уносите у кућу преко дана: Ево гдје треба да стоји до Бадње вечери

3 ч

0

Више из рубрике

Командир ватрогасне бригаде ухапшен због сумње да је подметнуо пожар

Свијет

Командир ватрогасне бригаде ухапшен због сумње да је подметнуо пожар

3 ч

0
Avion

Свијет

Драма на лету: Птица приземљила авион

3 ч

0
Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

Свијет

Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

4 ч

0
Мадуро изведен из затвора и стиже у суд у Њујорку

Свијет

Мадуро изведен из затвора и стиже у суд у Њујорку

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Пољопривредници траже заштиту домаће производње

19

24

Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

19

18

Пронађено тијело жене, нема докумената

19

15

Претреси и хапшења у Бањалуци

19

13

Обуставља се саобраћај у Бањалуци: Кроз ове улице нећете моћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner