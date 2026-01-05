Опсадно стање у Будимпешти: Свјетски шампион пронађен мртав

Извор:
Телеграф
05.01.2026
16:56
Свјетски шампион у кајаку - Миклош Дудаш, преминуо је у 34. години. Вијест о смрти мађарског репрезентативца потврдио је и извор близак спортисти.
Како се наводи на порталу Телекс, полиција је током дана обављала увиђај код куће Миклоша Дудаша. Цијели стамбени блок био је блокиран и нико није био пуштан у зграду.
Будимпештанска полиција објавила је да је у понедјељак пронађено тијело 34-годишњег мушкарца и да је убрзо започет увиђај.
Миклош Дудаш је 2014. године остварио највећи успјех, пошто је 2014. године у Москви са штафетом К1(Шандор Тотка, Давид Херић и Бенце Надаш) освојио титулу свјетског првака. Такође, освајао је бронзану медаљу на Европском јуниорском првенству, док је са Свјетског донио два злата и једно сребро.
На Свјетском првенству у штафети 2013. године, сезону прије највећех успјеха, био је бронзани. Касније је био и првак на Европским играма, али му је медаља одузета послије узорка допинг теста. Још једном је 2018. године на планетарној смотри био трећи, док је 2021. године објавио повлачење.
