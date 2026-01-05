Logo
Large banner

Провјерени трикови да избјегнете гојење током празничних дана

Извор:

Она

05.01.2026

16:14

Коментари:

0
Празнична трпеза
Фото: Nicole Michalou/Pexels

Празници - то магично вријеме када се ваша кухиња претвара у логистички центар за дистрибуцију шећера. Породица вас храни као медвједа пред хибернацију, а три дана не знате ни који је дан. Како смо ушли у јануар, са њим долази и свето тројство - вишак килограма, кајање и одлуке које ће сигурно потрајати.

Како онда преживјети божићне празнике без потребе за бесмисленим одлукама и осјећаја неуспјеха? Ево три провјерена савјета који функционишу и неће вас лишити уживања, мириса ролница са ванилом или чаше доброг вина.

Badnjak gori BL

Савјети

Бадњак никако не уносите у кућу преко дана: Ево гдје треба да стоји до Бадње вечери

1. Започните дан протеинима

Јаја, шунка, млади сир или обичан јогурт богат протеинима. Храна са високим удјелом протеина дуже се задржава у желуцу, па се угљени хидрати које поједете касније спорије помјерају у танко цријево. Резултат? Значајно ћете смањити број "упада" на тањире са слаткишима. А знамо да је то главни божићни проблем.

2. Пазите на алкохол

Знамо, није откриће године. Али ако успјете да га ограничите, то је најефикаснији начин да ове године не додате "украсе" у виду килограма.

Бањалучка пивара

Економија

Олви Груп завршила аквизицију Бањалучке пиваре

А када ипак попијете, уз свако алкохолно пиће попијте и чашу воде. Вода ће успорити апсорпцију алкохола у крвоток, помоћи јетри да брже разгради токсине и смањити главобољу, отоке и задржавање воде који често слиједе.

3. Што више корака, то боље

Не морате у јануару да почнете да трчите маратоне. У сваком случају, ходање је најбоља вјежба за тијело. Што више ходате, то више калорија сагоријевате. А двадесет минута шетње дневно никада никога није убило.

Кад "згријешите", немојте себе кажњавати!

Ако се током цијеле године понашате одговорно, вјежбате, нормално се храните и знате шта радите, недјељу дана божићног уживања вас заиста неће бацити на кољена.

Горан Гатарић

Хроника

Тужиоцу пријетио батинама и паљевином, осуђен на 18 мјесеци затвора

Не брините - ваше тијело може да поднесе то што сте појели одрезак, салату, гомилу слаткиша и попили неколико чаша алкохола. Понекад је најбоља стратегија једноставно да се опустите, једете оно што вам прија и не будете престроги према себи. Божић није тест снаге воље већ празник мира и тишине, зато га и искористите.

Подијели:

Тагови:

višak kilograma

ishrana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Митрополит Хризостом Божићна бесједа

Друштво

Божићна порука митрополита Хризостома: Славећи Божић молимо се за мир Божији

3 ч

0
Avion

Свијет

Драма на лету: Птица приземљила авион

3 ч

0
Дјеци ампутирани дијелови тијела због петарди

Регион

Дјеци ампутирани дијелови тијела због петарди

3 ч

0
Поплаве на Ади Бојани

Регион

Ада Бојана под водом

3 ч

0

Више из рубрике

Таблете лијекови

Здравље

Због чега је опасна прекомјерна употреба антибиотика?

1 д

0
Ако пијете кафу прије доручка, ово морате знати

Здравље

Ако пијете кафу прије доручка, ово морате знати

1 д

0
Вода чаша

Здравље

Овај напитак чисти организам и линију доводи до савршенства

2 д

0
Дјеца која користе телефон прије 13. године у ризику су од ова три поремећаја

Здравље

Дјеца која користе телефон прије 13. године у ризику су од ова три поремећаја

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Пољопривредници траже заштиту домаће производње

19

24

Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

19

18

Пронађено тијело жене, нема докумената

19

15

Претреси и хапшења у Бањалуци

19

13

Обуставља се саобраћај у Бањалуци: Кроз ове улице нећете моћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner