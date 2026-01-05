Провјерени трикови да избјегнете гојење током празничних дана

Извор:
Она
05.01.2026
16:14
Празници - то магично вријеме када се ваша кухиња претвара у логистички центар за дистрибуцију шећера. Породица вас храни као медвједа пред хибернацију, а три дана не знате ни који је дан. Како смо ушли у јануар, са њим долази и свето тројство - вишак килограма, кајање и одлуке које ће сигурно потрајати.
Како онда преживјети божићне празнике без потребе за бесмисленим одлукама и осјећаја неуспјеха? Ево три провјерена савјета који функционишу и неће вас лишити уживања, мириса ролница са ванилом или чаше доброг вина.
Јаја, шунка, млади сир или обичан јогурт богат протеинима. Храна са високим удјелом протеина дуже се задржава у желуцу, па се угљени хидрати које поједете касније спорије помјерају у танко цријево. Резултат? Значајно ћете смањити број "упада" на тањире са слаткишима. А знамо да је то главни божићни проблем.
Знамо, није откриће године. Али ако успјете да га ограничите, то је најефикаснији начин да ове године не додате "украсе" у виду килограма.
А када ипак попијете, уз свако алкохолно пиће попијте и чашу воде. Вода ће успорити апсорпцију алкохола у крвоток, помоћи јетри да брже разгради токсине и смањити главобољу, отоке и задржавање воде који често слиједе.
Не морате у јануару да почнете да трчите маратоне. У сваком случају, ходање је најбоља вјежба за тијело. Што више ходате, то више калорија сагоријевате. А двадесет минута шетње дневно никада никога није убило.
Ако се током цијеле године понашате одговорно, вјежбате, нормално се храните и знате шта радите, недјељу дана божићног уживања вас заиста неће бацити на кољена.
Не брините - ваше тијело може да поднесе то што сте појели одрезак, салату, гомилу слаткиша и попили неколико чаша алкохола. Понекад је најбоља стратегија једноставно да се опустите, једете оно што вам прија и не будете престроги према себи. Божић није тест снаге воље већ празник мира и тишине, зато га и искористите.
