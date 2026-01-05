Дјеци ампутирани дијелови тијела због петарди

Извор:
Министар здравља Сјеверне Македоније Азир Аљиу изјавио је данас да је у новогодишњој ноћи због озбиљнијих повреда од пиротехнике хоспитализовано седам особа, од којих петоро дјеце.
"Љекари наглашавају да је у новогодишњој ноћи код седам особа, двоје одраслих и петоро дјеце, било интервенисано због озбиљнијих повреда на прстима и опекотина од пиротехнике и да је извршена ампутација код дијела њих", рекао је Аљију на заједничкој конференцији за новинаре са министром унутрашњих послова Сјеверне Македоније.
Навео је да је троје дјеце примљено у Ургентни центар у Скопљу, двоје у Дјечију клинику и двоје одраслих у Клинику за пластичну хирургију.
"Чињеница да међу повријеђенима има дјеце, а некима од њих је направљена ампутација, јасно говори о озбиљности посљедица", рекао је Аљиу.
Министар унутрашњих послова Сјеверне Македоније Панче Тошковски рекао је да је у 2025. години заплијењено 252.000 комада пиротехнике и ухапшено 37 особа, против који су поднијете кривичне пријаве.
