Logo
Large banner

Радују се неки пензионери и студенти: Једнима 100, другима 500 КМ

Аутор:

Стеван Лулић

05.01.2026

15:40

Коментари:

0
Радују се неки пензионери и студенти: Једнима 100, другима 500 КМ
Фото: АТВ

Пензионери и студенти у Љубушком овог понедјељка имају чему да се радују.

Како је раније саопштено, овај град ће пензионерима четврту годину заредом уз децембарске исплате додијелити 100 КМ подршке.

ILU-NOVČANIK-230925

Друштво

Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

Као и претходних година, одлука је у Градском вијећу усвојена једногласно, а према приједлогу право на накнаду имају пензионери са пребивалиштем на подручју Љубушког, а корисници су најниже исплаћене пензије у ФБиХ.

Помоћ ће бити исплаћена уз исплату пензије за децембар путем Федералног завода за ПИО, а средства за ову намјену су осигурана у Буџету града.

Ни студенте нису заобишли

Власти у Љубушком ове године нису заобишли ни студенте, који такође имају разлога да се радују.

Накнаду ће добити успјешни студенти, добитници ректорових и деканових награда за академску 2024./2025.

Овај приједлог такође је једногласно усвојен, а помоћ ће износити чак 500 марака.

634eb952188d1 aleksandar dzombic

Хроника

Укинута пресуда бившем премијеру Српске, очекује га ново суђење!

Као што смо навели, право на ова примања имају студенти који су добитници ректорових, деканових награда државних универзитета, као и федералних награда од стране Федералног министарства образовања и науке.

”Као и претходних година, и ове године Град ће наградити најуспјешније студенте. Такође, настављамо с помоћи пензионерима. Износ остаје исти, није велики, више једна симболика од стране Града и нас свих да и тако помогнемо колико можемо”, рекао је након сједнице у децембру предсједник Градског вијећа Тихомир Квесић.

Почела исплата пензија

У понедјељак, 5. јануара 2026. године, почела је исплата децембарских пензија у ФБиХ.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Хроника

МУП Српске издао упозорење за грађане

Најнижа пензија за децембар износи 599,28 КМ, загарантована 715,21 КМ, док је највиша пензија 2.996,40 КМ, саопштено је из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.

Просјечна пензија корисника самосталне пензије, којих је на исплати за децембар 375.115, износи 761,91 КМ.

Пензију за децембар примиће укупно 465.132 корисника, а потребна средства за исплату износе око 315,5 милиона КМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

dodatak

naknada

Пензионери

studenti

Ljubuški

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

нестао Цвијан Симић

Хроника

Из хотела отишао у непознатом правцу: Огласила се полиција о нестанку Симића

5 ч

0
Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

Сцена

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

1 д

0
Козарска Дубица

Градови и општине

Ни пахуље: Ову општину у Српској снијег је потпуно заобишао

1 д

0
Пред празнике стигла помоћ борачким породицама у Добоју

Градови и општине

Пред празнике стигла помоћ борачким породицама у Добоју

9 ч

0

Више из рубрике

Пред празнике стигла помоћ борачким породицама у Добоју

Градови и општине

Пред празнике стигла помоћ борачким породицама у Добоју

9 ч

0
Бијељина

Градови и општине

Грађанима Бијељине упућен апел: Дужни сте то да урадите

21 ч

0
Акција спасавања код Горажда

Градови и општине

Четири држављанке Србије залутале код Горажда

22 ч

0
И у Бијељини се ових дана "дише на шкрге"

Градови и општине

И у Бијељини се ових дана "дише на шкрге"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Пољопривредници траже заштиту домаће производње

19

24

Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

19

18

Пронађено тијело жене, нема докумената

19

15

Претреси и хапшења у Бањалуци

19

13

Обуставља се саобраћај у Бањалуци: Кроз ове улице нећете моћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner