Радују се неки пензионери и студенти: Једнима 100, другима 500 КМ

Пензионери и студенти у Љубушком овог понедјељка имају чему да се радују.
Како је раније саопштено, овај град ће пензионерима четврту годину заредом уз децембарске исплате додијелити 100 КМ подршке.
Као и претходних година, одлука је у Градском вијећу усвојена једногласно, а према приједлогу право на накнаду имају пензионери са пребивалиштем на подручју Љубушког, а корисници су најниже исплаћене пензије у ФБиХ.
Помоћ ће бити исплаћена уз исплату пензије за децембар путем Федералног завода за ПИО, а средства за ову намјену су осигурана у Буџету града.
Власти у Љубушком ове године нису заобишли ни студенте, који такође имају разлога да се радују.
Накнаду ће добити успјешни студенти, добитници ректорових и деканових награда за академску 2024./2025.
Овај приједлог такође је једногласно усвојен, а помоћ ће износити чак 500 марака.
Као што смо навели, право на ова примања имају студенти који су добитници ректорових, деканових награда државних универзитета, као и федералних награда од стране Федералног министарства образовања и науке.
”Као и претходних година, и ове године Град ће наградити најуспјешније студенте. Такође, настављамо с помоћи пензионерима. Износ остаје исти, није велики, више једна симболика од стране Града и нас свих да и тако помогнемо колико можемо”, рекао је након сједнице у децембру предсједник Градског вијећа Тихомир Квесић.
У понедјељак, 5. јануара 2026. године, почела је исплата децембарских пензија у ФБиХ.
Најнижа пензија за децембар износи 599,28 КМ, загарантована 715,21 КМ, док је највиша пензија 2.996,40 КМ, саопштено је из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.
Просјечна пензија корисника самосталне пензије, којих је на исплати за децембар 375.115, износи 761,91 КМ.
Пензију за децембар примиће укупно 465.132 корисника, а потребна средства за исплату износе око 315,5 милиона КМ.
