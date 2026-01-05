Logo
Пред празнике стигла помоћ борачким породицама у Добоју

СРНА

05.01.2026

Пред празнике стигла помоћ борачким породицама у Добоју

Представници Борачке организације Добој уручили су данас једнократну новчану помоћ од по 150 КМ за 100 социјално-угрожених лица из борачких категорија за набавку божићних печеница.

Новчана средства дозначила је Градска управа Добој, а предсједник Скупштине града Зоран Благојевић рекао је да ова локална заједница не заборавља оне који су учествовали у стварању Републике Српске.

Предсједник Скупштине Борачке организације Добој Перо Тубић истакао је да је новац додијељен ратним војним инвалидима и породицама погинулих бораца, те додао да су спискови достављани из мјесних борачких организација.

Аутопут Добој

Република Српска

Аутопутеви Српске: Сви правци проходни, саобраћај без застоја

Корисник помоћи је и Радушка Павловић, која и данас потражује тијело сина несталог на возућком ратишту. Каже да је захвална што породице бораца нису заборављене и да је свака подршка добродошла, нарочито у вријеме празника.

Зоран Пејић из Стријежевице каже да је новчана подршка за набавку божићних печеница врло значајна.

boračke kategorije

Doboj

