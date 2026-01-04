Нова болница - највећи пројекат у новијој историји Херцеговине

04.01.2026
Отварање нове болнице у Требињу највећи је пројекат у Херцеговини у посљедњих 30 до 40 година, у који је уложено 128 милиона КМ, изјавио је данас директор требињске Болнице Недељко Ламбета.
Ламбета је рекао да је то болница новог доба, те захвалио свима који су учествовали у реализацији тог пројекта - досадашњем предсједнику Републике Српске Милораду Додику, академику Предрагу Пешку, Влади Републике Српске, ресорном министарству, грађевинским радницима и медицинском особљу.
Наводећи да ће нова болница бити бисер Херцеговине, Ламбета је рекао да имају идеју да се развије здравствени туризам, да се у Требињу лијече и људи из региона, јер имају најсавременију медицинску опрему, магнетну резонанцу, ЦТ апарат, ангио салу, а план је и да се направи и радиолошки центар.
"Циљ је да се у првих 100 дана очисте листе чекања у новој болници, с тим да је на кардиолошком одјељењу највећа листа чекања, а радиће се и софтвер са листама чекања и жеља, први у Републици Српској", рекао је Ламбета.
Он је навео да су листе чекања сада смањене, да су на два, три одјељења смањене на чекање од три до четири мјесеца, на осталим одјељењима по мјесец дана, а на неким одјељењима нема чекања.
Ламбета је истакао и да је протекла година била историјска за Болницу Требиње и по броју хоспитализација, којих је било више од 14.000, али и по броју амбулантних прегледа.
Он је навео да требињска болница улаже у младе кадрове, да сада има 103 љекара, те око 30 гостујућих љекара, више од 50 специјализаната и 220 медицинских сестара и техничара, а циљ је да ове године имају 116 љекара.
Ламбета је додао и да ће Дом здравља и лабораторија остати у старој болници.
Он је истакао да је ово пета година финансијски успјешног пословања требињске болнице и да су исплаћене све обавезе према радницима.
Ламбета је најавио и да се размишља о изградњи зграде са становима за медицинско особље како би их привукли да остану да раде у требињској болници.
Главна медицинска сестара Душанка Зечевић рекла је да се обука медицинских сестара и техничара спроводи и у старој, а спроводиће се и у новој болници, наводећи да једва чекају прелазак у нову зграду и да су спремни за то.
Радиолог Радмила Илић указала је да ће нови простор Болнице бити већи и унапријеђен када је ријеч о дијагностици, као и да ће имати савремену медицинску опрему која ће унаприједити квантитет и квалитет медицинских услуга које ће пружати.
Она је истакла да је највећи искорак рад на савременој магнетној резонанци како пацијенти не би морали ићи у друге градове због тих прегледа.
