Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

Дуге су колоне путничких возила на граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Брод, Изачић, Велика Кладуша, Хаџин Поток, Свилај, Орашје и Брчко на излазу из БиХ, саопштио је АМС Српске.
На осталим прелазима нема дужих задржавања. Због зимских услова за вожњу у Републици Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
"Од 2. децембра.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила", наводи АМС.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
