Дио Бијељине поново без гријања

Извор:

СРНА

04.01.2026

18:05

Дио Бијељине поново без гријања
Фото: АТВ

Станари два бијељинска солитера у центру града поново су без гријања због квара чије је отклањање најављено за сутра.

Директор Градске топлане Горан Вучковић рекао је Срни да је квар на мјесту гдје се стално понавља и да су морали да прекину гријање за ова два солитера како би остали корисници били снабдјевени.

Без гријања је више од 120 домаћинстава у којима има велики број пензионера.

Како је наведено на званичној страници Топлане, која користи угаљ као енергент, број корисника је око 900 стамбених и пословних јединица.

