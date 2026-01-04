Све о новој болници у Требињу: Комплекс од 41.000 квадрата

Аутор:Стеван Лулић
04.01.2026
17:08
Коментари:1
Нова болница "Свети архиђакон Стефан - 9.јануар“ Требиње у насељу Придворци биће званично отворена у понедјељак, 5. јануара, у 12 часова, најављено је из Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Отварању ће, између осталих присуствовати и ресорни министар Ален Шеранић.
Република Српска
Додик: Изградња нове болнице у Требињу - још једна важна побједа Српске
"Пројекат 'Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ Болница Требиње' по принципу 'кључ у руке' подразумијевао је изградњу савремено опремљене болнице за пружање квалитетних здравствених услуга, по највишим стандардима, грађанима Града Требиња и сусједних општина и градова. Овај пројекат представља један од најзначајнијих подухвата Владе Републике Српске у здравственом систему", кажу у Министарству.
Нови болнички комплекс простире се на површини од 41.080 метара квадратних и садржи савремени објекат болнице, пратећи објекат техничког блока, надстрешницу за санитетска возила, као и комплетно уређене припадајуће колске и пјешачке комуникације, заједно са паркинзима и зеленим површинама. Укупна површина самог објекта болнице (са техничким блоком и надстрешницом за санитетска возила) је 17.826 метара квадратних.
Хроника
Градишка: Тројица претучена, један превезен на УКЦ
Болнички објекат има више од 200 кревета и обухвата одјељења онкологије, пулмологије, инфективно одјељење, одјељење психијатрије, неурологије, интерно одјељење, одјељење нефрологије, порођајно одјељење и гинекологију, одјељење хирургије и урологије, одјељење ОРЛ и офталмологије, ургентни блок са собом за опсервацију, дневне болнице: општа и онколошка, дијализа, хируршку, интернистичку и кардиолошку интензивну његу, полуинтензивну његу, опоравак пацијената – ангиографија и ендоскопија, опоравак пацијената – ОРЛ и офталмологија, одјељење за опоравак уз операциони блок, одјељење за опоравак уз блок оперативне гинекологије и акушерства и интензивну његу – неонатологија.
"Медицинска опрема задовољава највише стандарде модерне болнице изграђене у складу са посљедњим технолошким достигнућима, по високим медицинским стандардима и адекватна је за пружање свих планираних медицинских услуга", закључују у Министарству здравља и социјалне заштите.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
4 ч1
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму