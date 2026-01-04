Logo
Све о новој болници у Требињу: Комплекс од 41.000 квадрата

Стеван Лулић

04.01.2026

17:08

Фото: АТВ

Нова болница "Свети архиђакон Стефан - 9.јануар“ Требиње у насељу Придворци биће званично отворена у понедјељак, 5. јануара, у 12 часова, најављено је из Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.

Отварању ће, између осталих присуствовати и ресорни министар Ален Шеранић.

"Пројекат 'Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ Болница Требиње' по принципу 'кључ у руке' подразумијевао је изградњу савремено опремљене болнице за пружање квалитетних здравствених услуга, по највишим стандардима, грађанима Града Требиња и сусједних општина и градова. Овај пројекат представља један од најзначајнијих подухвата Владе Републике Српске у здравственом систему", кажу у Министарству.

Нови болнички комплекс простире се на површини од 41.080 метара квадратних и садржи савремени објекат болнице, пратећи објекат техничког блока, надстрешницу за санитетска возила, као и комплетно уређене припадајуће колске и пјешачке комуникације, заједно са паркинзима и зеленим површинама. Укупна површина самог објекта болнице (са техничким блоком и надстрешницом за санитетска возила) је 17.826 метара квадратних.

Болнички објекат има више од 200 кревета и обухвата одјељења онкологије, пулмологије, инфективно одјељење, одјељење психијатрије, неурологије, интерно одјељење, одјељење нефрологије, порођајно одјељење и гинекологију, одјељење хирургије и урологије, одјељење ОРЛ и офталмологије, ургентни блок са собом за опсервацију, дневне болнице: општа и онколошка, дијализа, хируршку, интернистичку и кардиолошку интензивну његу, полуинтензивну његу, опоравак пацијената – ангиографија и ендоскопија, опоравак пацијената – ОРЛ и офталмологија, одјељење за опоравак уз операциони блок, одјељење за опоравак уз блок оперативне гинекологије и акушерства и интензивну његу – неонатологија.

"Медицинска опрема задовољава највише стандарде модерне болнице изграђене у складу са посљедњим технолошким достигнућима, по високим медицинским стандардима и адекватна је за пружање свих планираних медицинских услуга", закључују у Министарству здравља и социјалне заштите.

Требиње

болница

