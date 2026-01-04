Logo
Large banner

Кладио се на пад Мадура и зарадио стотине хиљада долара

Извор:

Агенције

04.01.2026

16:45

Коментари:

0
Кладио се на пад Мадура и зарадио стотине хиљада долара
Фото: Tanjug/AP Photo/Cristian Hernandez

Онлајн трговац који се бави предвиђањем кретања на тржиштима кладио се дан прије америчке војне операције да ће предсједник Венецуеле Николас Мадуро бити свргнут са власти, зарадивши на тај начин неколико стотина хиљада долара, преносе данас амерички медији.

Како је пренио "Волстрит џорнал", непознати инвеститор је на кладионици Полимаркет уложио више од 30.000 долара на предвиђање да ће Мадуро бити смијењен са власти до 31. јануара 2026. године.

Марко Рубио

Свијет

Рубио: Не треба нам венецуеланска нафта

Он је на тај начин остварио профит од преко 430.000 долара.

Инвеститорска стратегија и вјероватноћа

Корисник је отворио налог на Полимаркету 27. децембра, а кладио се на само двије ствари: америчку инвазију на Венецуелу и свргавање предсједника Мадура.

На кладионици је у том тренутку вјероватноћа интервенције против Венецуеле процјењивана на само шест одсто.

Подијели:

Тагови:

Nikolas Maduro

Klađenje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Рубио: Не треба нам венецуеланска нафта

Свијет

Рубио: Не треба нам венецуеланска нафта

2 ч

1
Кренуо да чисти снијег, па "откопао" комшију: Дјед нестао усред ноћи, детаљи су потресни

Свијет

Кренуо да чисти снијег, па "откопао" комшију: Дјед нестао усред ноћи, детаљи су потресни

4 ч

0
Мушкарац убио двоје дјеце, па пресудио себи: Све се десило након свађе са женом

Свијет

Мушкарац убио двоје дјеце, па пресудио себи: Све се десило након свађе са женом

6 ч

0
Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке

Свијет

Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Обустављен саобраћај за теретна возила на више дионица

18

33

Најскупљи квадрат стана у овом граду иде и до 6.818 евра

18

27

Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

18

20

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

18

12

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner