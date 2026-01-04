Кладио се на пад Мадура и зарадио стотине хиљада долара

Онлајн трговац који се бави предвиђањем кретања на тржиштима кладио се дан прије америчке војне операције да ће предсједник Венецуеле Николас Мадуро бити свргнут са власти, зарадивши на тај начин неколико стотина хиљада долара, преносе данас амерички медији.

Како је пренио "Волстрит џорнал", непознати инвеститор је на кладионици Полимаркет уложио више од 30.000 долара на предвиђање да ће Мадуро бити смијењен са власти до 31. јануара 2026. године.

Свијет Рубио: Не треба нам венецуеланска нафта

Он је на тај начин остварио профит од преко 430.000 долара.

Инвеститорска стратегија и вјероватноћа

Корисник је отворио налог на Полимаркету 27. децембра, а кладио се на само двије ствари: америчку инвазију на Венецуелу и свргавање предсједника Мадура.

На кладионици је у том тренутку вјероватноћа интервенције против Венецуеле процјењивана на само шест одсто.