У клизишту оштећена рударска опрема: Огласили се из РиТЕ Угљевик

На површинском копу "Угљевик Исток један" у клизишту је оштећена рударска опрема - багер, али том приликом нико није повријеђен, саопштено је из предузећа Рудник и термоелектрана РиТЕ "Угљевик".
Како се наводи овај ванредни догађај се десио данас у јутарњим часовима током треће смјене.
Према досадашњим процјенама, пресудан утицај на настанак клизишта имала је сложена геолошка и тектонска грађа лежишта.
Ови фактори, у комбинацији са неповољним временским условима, довели су до активирања клизишта.
Из РиТЕ "Угљевик" наводе да су предузете све неопходне хитне мјере с циљем заштите људи, опреме и радног простора.
Зона клизишта је обезбијеђена, успостављен је непрекидан надзор терена, а сви радови у угроженом подручју су привремено обустављени.
Стручне службе Рудника спроводе детаљну анализу геотехничких услова на терену ради утврђивања узрока нестабилности и дефинисања одговарајућих мјера за стабилизацију клизишта.
Након тога приступиће се планском и контролисаном подизању багера и његовом измјештању на безбједну локацију, а по завршетку ових активности услиједиће процјена евентуалне штете.
Наглашено је да се све активности спроводе у складу са важећим прописима из области рударства и заштите на раду, уз стални надзор рударских и надлежних институција.
