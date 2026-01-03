Електро-Бијељина: Стабилно стање у дистрибутивној мрежи

Извор:
АТВ
03.01.2026
19:22
Коментари:0
Иако су дани празника, ниже температуре као и већа потрошња, стање дистрибутивне мреже је задовољавајуће. Корисници не би требали да брину, кажу у "Електро-Бијељини".
"Увијек око новогодишњих празника је највећа потрошња. Сви дистрибутивни објекти су оптерећени. Имали смо чак и случајева да прелази оптерећење планирано тако да тако да смо имали одређене интервенције, морали правити алтернативне правце напајања за поједине потрошаче и све су то наше екипе завршиле на терену и имамо стабилно напајање, и имаћемо надамо се за вријеме празника и да кажемо за вријеме ове историјске потрошње која је забиљежена на појединим далеководима", рекао је Милан Лукић, извршни директор за теренске операције у ОДС "Електро - Бијељина".
Урађени су планирани годишњи ремонти, чиме су отклоњене потенцијалне могућности да дође до неког квара, те су спремни за надолазећу сезону. Поред чворних трафо станица урађене су и ревизије далековода и отклоњене „слабе тачке“. Очишћене су и трасе дистрибутивних водова. "Електро –Бијељина" уводи нови пројекат - систем даљинског надзора и управљања дистрибутивних водова.
Свијет
Трамп објавио нову фотографију заробљеног Мадура
"Он подразумијева да много брже лоцирамо мјесто квара, одмах пошаљемо екипе које су већ спремне и обучене, на мјесто квара и да наши купци у што краћем року добију напајање електричном енергијом. То се односи на наше радијалне водове. Тамо гдје имамо прстен или тзв.двострано напајање наших купаца, ми управљањем из дистрибутивног центра ми наше купце можемо напојити са супротне стране односно са оног далековода који тренутно није у испаду", рекла је Гордана Ђерић, извршни директор за управљање мрежом у ОДС "Електро - Бијељина".
Због јако велике потрошње у овом периоду године, из "Електро-Бијељине" апелују за рационално трошење електричне енергије.
Градови и општине
3 д1
Градови и општине
3 д0
Градови и општине
4 д0
Градови и општине
4 д0
Најновије
Најчитаније
22
08
22
05
22
01
21
50
21
42
Тренутно на програму