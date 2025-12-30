Logo
У манастиру Моштаница обиљежен дан сјећања на Петра Поповића Пецију

АТВ

30.12.2025

19:40

У манастиру Моштаница обиљежен дан сјећања на Петра Поповића Пецију

Архијерејском литургијом коју су служили Његово високопреосвештенство владика бањалучки Јефрем и викар епископ Сава, започело је обиљежавање сјећања на Петра Поповића Пецију, хајдука који је 1858. године подигао буну у Кнешпољу и све до своје смрти био је на челу устанка у Западној Крајини.

''Треба да бринемо о својој историји, да историју никада не заборавмо и да не допустимо никада да нам се тако нешто у животу догоди као што је српски народ у сваком рату имао страдања'', казао је Игор Савковић, начелник општине Козарска Дубица.

У знак сјећања на хероје који су своје животе дали за одбрану идентитета српског народа обиљежавање је организовао Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Друштво

Данас славимо Светог Павла Исповедника, патријарха који је страдао током литургије

''У богатој српској историји нажалост имамо много хероја имамо много људи као што су ђакон Авакум и игуман Пасије који нису хтјели да продају своје српско име, своју православну вјеру и били су изожени страшним тортурама и на крају су погубљени'', казао је Данијел Егић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

''Само истина и само оно што нас и учи Света Српска православна вјера и црква само истина помаже да човјек може да живи и у овом и у оном животу миран, спокојан и да зна ко је и шта је. У сваком случају традиција коју овд је се одржава у овом Манастиру посвећена двојици страдалника је прилика да се окупимо и сјетимо се да у континуитету српски народ је изложен разним страдањима и разним аспирацијама, од разних окупатора од Турске преко Аустроугарске, Њемачке'', рекао је предсједник СНСД-а, Милорад Додик.

Након литургије и обраћања званичника, у Манастиру Моштаница уприличено је полагање вијенаца и паљење свијећа у знак сјећања на страдале српске хероје.

