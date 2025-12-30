У манастиру Моштаница обиљежен дан сјећања на Петра Поповића Пецију

Извор:
Архијерејском литургијом коју су служили Његово високопреосвештенство владика бањалучки Јефрем и викар епископ Сава, започело је обиљежавање сјећања на Петра Поповића Пецију, хајдука који је 1858. године подигао буну у Кнешпољу и све до своје смрти био је на челу устанка у Западној Крајини.
''Треба да бринемо о својој историји, да историју никада не заборавмо и да не допустимо никада да нам се тако нешто у животу догоди као што је српски народ у сваком рату имао страдања'', казао је Игор Савковић, начелник општине Козарска Дубица.
У знак сјећања на хероје који су своје животе дали за одбрану идентитета српског народа обиљежавање је организовао Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
''У богатој српској историји нажалост имамо много хероја имамо много људи као што су ђакон Авакум и игуман Пасије који нису хтјели да продају своје српско име, своју православну вјеру и били су изожени страшним тортурама и на крају су погубљени'', казао је Данијел Егић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
''Само истина и само оно што нас и учи Света Српска православна вјера и црква само истина помаже да човјек може да живи и у овом и у оном животу миран, спокојан и да зна ко је и шта је. У сваком случају традиција коју овд је се одржава у овом Манастиру посвећена двојици страдалника је прилика да се окупимо и сјетимо се да у континуитету српски народ је изложен разним страдањима и разним аспирацијама, од разних окупатора од Турске преко Аустроугарске, Њемачке'', рекао је предсједник СНСД-а, Милорад Додик.
Након литургије и обраћања званичника, у Манастиру Моштаница уприличено је полагање вијенаца и паљење свијећа у знак сјећања на страдале српске хероје.
