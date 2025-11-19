Logo
Данас славимо Светог Павла Исповедника, патријарха који је страдао током литургије

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC
Фото: Pexels

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог Павла Исповедника, патријарха који је удављен током служења литургије.

Свети Павле Исповедник, познат и као Павле И Цариградски, био је цариградски патријарх у 4. вијеку. Више пута је свргаван и поново постављан на мјесто патријарха због борбе са аријанцима.

Прије избора на мјесто архиепископа Цариграда био је епископ Солуна. На мјесто архиепископа, први пут, изабран је 337. године након смрти архиепископа Александра l. У то је вријеме римски цар Констанције ll, који је био присталица аријанства и који је владао источним дјелом Царства, био у Антиохији.

Милорад Додик

БиХ

Уставни суд по апелацији Небојше Вукановића поново о Додику

Бесан што га нико није питао за мишљење, организовао је синод аријанских епископа, који су свргнули Павла и на његово мјесто 339. године поставили Еузебија Никомидијског. Павле се тада, заједно са светим Атанасијем Великим, склонио у Рим који није био под Констанцијевом влашћу, гдје је за одбрану православне вјере затражио помоћ од папе Јулија И.

Након Еузебијеве смрти 342. године, Павле се, уз подршку папе Јулија враћа у Константинопољ гдје преузима архиепископску дужност, али га је Констанције поново прогони и за новог архиепископа поставља Македонија. Четири године касније га је Констанције на притисак свог сувладара Констанса И вратио на мјесто архиепископа.

Након насилне смрти цара Констанса, аријевци поново прогоне патријарха Павла, овај пут у град Кукуз у Јерменији.

351. године, у прогонству, док је служио Свету литургију нападнут је од аријеваца и удављен омофором. Његове мошти пренесене у Цариград, у вријеме цара Теодосија 381. године, а 1236. у Венецију, гдје се и данас налазе.

Молитва Светом Павлу Исповеднику

"Исповедањем Божанске вјере, као другог ревнитеља Павла, међу свештеницима, показа те Црква. И твоја крв праведна вапи ка Господу са Авељевом и Захаријином. Зато оче свети, моли Христа Бога, да нам дарује велике милости."

(телеграф)

