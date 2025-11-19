Logo
Large banner

Зашто је јуче све пукло? Стигло појашњење

19.11.2025

07:20

Коментари:

0
Зашто је јуче све пукло? Стигло појашњење
Фото: Printscreen

Интернетски див Cloudflare јуче је доживио пад система који је привремено срушио низ популарних сервиса - од Spotifya до ChatGPT-ja, па чак и друштвену мрежу Truth Social Доналда Трампа.

Ово је само посљедњи у низу великих интернетских прекида, након што је проблем с Amazon Web Services прошлог мјесеца пореметио свакодневни живот милионима људи, а само неколико дана касније пао је и Microsoftov Azure, пише CNN.

Према стручњацима, овакви догађаји резултат су комбинације све веће зависности друштва о дигиталним услугама, консолидације кључне инфраструктуре у рукама свега неколико компанија и склоности људи да се на технолошке проблеме жале онлајн. То такође показује да нико, па чак ни највеће технолошке компаније, није имун на техничке кварове.

Узрок пада Cloudflarea

Из Cloudflarea су за Си-ен-ен изјавили како је прекид био резултат техничког проблема, а не кибернетичког напада.

Фирма је појаснила да је проблем узроковала "конфигурацијска датотека" намијењена управљању "прометом пријетњи".

- Датотека је нарасла ван очекиване величине уноса и изазвала пад у софтверском систему који обрађује промет за низ Cloudflareovih услуга - наводи се у саопштењу.

Дане Кнехт, главни технолошки директор у Cloudflareu, подијелио је више детаља на друштвеној мрежи X. Укратко, рутинска промјена конфигурације активирала је баг, што је "каскадно довело до широке деградације наше мреже и других услуга".

- Радови су већ у току како би се осигурало да се то више не догоди, али знам да је данас узроковало праву бол - написао је.

Слично томе, и недавни прекид у Амазону био је узрокован багом који је настао када су два аутоматизована система покушала истовремено ажурирати исте податке.

Подијели:

Тагови:

Cloudflare

интернет

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пали бројни сајтови, погођена и БиХ

Наука и технологија

Пали бројни сајтови, погођена и БиХ

21 ч

1
Ово ће бити најбогатији знак у 2026. години

Занимљивости

Ово ће бити најбогатији знак у 2026. години

3 ч

0
Незгода успорава саобраћај на магистралном путу Билећа - Требиње

Друштво

Незгода успорава саобраћај на магистралном путу Билећа - Требиње

3 ч

0
Гаси се струја у 15 улица и једном насељу у Бањалуци

Бања Лука

Гаси се струја у 15 улица и једном насељу у Бањалуци

4 ч

0

Више из рубрике

САД и Русија тајно раде на новом плану за окончање рата у Украјини?

Свијет

САД и Русија тајно раде на новом плану за окончање рата у Украјини?

3 ч

0
Погинуло пет туриста у сњежној олуји

Свијет

Погинуло пет туриста у сњежној олуји

11 ч

0
Трамп: Изненађен сам

Свијет

Трамп: Изненађен сам

11 ч

0
Изгорјела позната балканска дискотека у Бечу

Свијет

Изгорјела позната балканска дискотека у Бечу

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

14

Она је женски Шекил О'Нил: Ауди Крукс обара све рекорде пред собом

10

05

АТВ сазнаје: Пронађено запаљено возило и тијело пљачкаша, активан и МУП Српске

10

05

У Пекингу представљени индустријски сектори и систем образовања кадрова из БиХ

10

01

Након забране телефона у хрватској школи: Наставници кажу - промјена се већ види

09

53

Тришић Бабић: Стабилна и договором уређена БиХ је једини пут да земља крене напријед

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner