Зашто је јуче све пукло? Стигло појашњење

19.11.2025
07:20
Коментари:0
Интернетски див Cloudflare јуче је доживио пад система који је привремено срушио низ популарних сервиса - од Spotifya до ChatGPT-ja, па чак и друштвену мрежу Truth Social Доналда Трампа.
Ово је само посљедњи у низу великих интернетских прекида, након што је проблем с Amazon Web Services прошлог мјесеца пореметио свакодневни живот милионима људи, а само неколико дана касније пао је и Microsoftov Azure, пише CNN.
Према стручњацима, овакви догађаји резултат су комбинације све веће зависности друштва о дигиталним услугама, консолидације кључне инфраструктуре у рукама свега неколико компанија и склоности људи да се на технолошке проблеме жале онлајн. То такође показује да нико, па чак ни највеће технолошке компаније, није имун на техничке кварове.
Из Cloudflarea су за Си-ен-ен изјавили како је прекид био резултат техничког проблема, а не кибернетичког напада.
Фирма је појаснила да је проблем узроковала "конфигурацијска датотека" намијењена управљању "прометом пријетњи".
- Датотека је нарасла ван очекиване величине уноса и изазвала пад у софтверском систему који обрађује промет за низ Cloudflareovih услуга - наводи се у саопштењу.
Дане Кнехт, главни технолошки директор у Cloudflareu, подијелио је више детаља на друштвеној мрежи X. Укратко, рутинска промјена конфигурације активирала је баг, што је "каскадно довело до широке деградације наше мреже и других услуга".
- Радови су већ у току како би се осигурало да се то више не догоди, али знам да је данас узроковало праву бол - написао је.
Слично томе, и недавни прекид у Амазону био је узрокован багом који је настао када су два аутоматизована система покушала истовремено ажурирати исте податке.
