Трамп: Изненађен сам

Извор:

Агенције

18.11.2025

22:36

Трамп: Изненађен сам
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је изненађен што мир у Украјини још није постигнут, али је потврдио намјеру да се постигне рјешење конфликта.

"Заправо сам већ зауставио осам ратова. Остао ми је још један који треба да ријешим са руским предсједником Владимиром Путином. Ово је потрајало дуже, него што сам очекивао", истакао је Трамп у Бијелој кући током састанка са саудијским престолонасљедником Мохамедом бин Салманом.

Русија је више пута рекла да је спремна да настави разговоре са Украјином.

senat kongres kapitol

Свијет

Конгрес САД подржао објављивање информација о случају "Епстајн"

Таг:

Доналд Трамп

