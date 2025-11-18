Трамп: Изненађен сам

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је изненађен што мир у Украјини још није постигнут, али је потврдио намјеру да се постигне рјешење конфликта.
"Заправо сам већ зауставио осам ратова. Остао ми је још један који треба да ријешим са руским предсједником Владимиром Путином. Ово је потрајало дуже, него што сам очекивао", истакао је Трамп у Бијелој кући током састанка са саудијским престолонасљедником Мохамедом бин Салманом.
Русија је више пута рекла да је спремна да настави разговоре са Украјином.
