Logo
Large banner

Новорођенче пронађено у водокотлићу: Чистачица затекла невјероватан призор

Извор:

Курир

18.11.2025

18:35

Коментари:

0
Новорођенче пронађено у водокотлићу: Чистачица затекла невјероватан призор
Фото: Pixabay

Новорођенче је чудом преживјело након што је пронађено у водокотлићу у тоалету у згради на Тајланду.

Дјевојчицу је пронашла уплакану и мокру хигијеничарка која је чистила трећи спрат пословне зграде у Бангкоку.

УКЦ-БЛ-26092025

Хроника

Огласио се УКЦ о стању жене коју је син избо ножем

Радница, чувши чудне звуке из цијеви, подигла је поклопац и била је ужаснута када је видјела дијете у водокотлићу полунапуњеном водом.

Вјерује се да је беба бачена убрзо након рођења, јер је грубо пресјечена пупчана врпца још увијек била присутна, према писању Блу њуза.

Беба је била гола, а руке су јој постале блиједе и наборане од воде.

Полиција је пожурила на лице мјеста у округу Лат Крабанг око 11 часова по локалном времену у суботу након што је примила пријаву.

Беба је одведена у болницу Сириндхорн на преглед.

Веш машина

Савјети

Убаците влажну марамицу у машину за прање веша: Крајњи резултат ће вас одушевити

Љекари кажу да је дјевојчица, тешка само два килограма, чудом остала неповријеђена.

Полицијски капетан Критсада Саикхонг је рекао: „Дјевојчица је била млађа од једног дана. Била је новорођенче, али није било трага од мајке.

„Полицијски службеници проверавају ЦЦТВ камере како би утврдили ко је био у згради и ко је користио тоалет.“

Подијели:

Тагови:

novorođenče

vodokotlić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Породица преминула у хотелу

Свијет

Откривен узрок смрти четворочлане породице

1 ч

0
Навијачи БиХ у Бечу

Фудбал

Беч под опсадом због БиХ: Десетине хиљада на улицама

1 ч

0
Моћни напитак за имунитет: Потребна су вам само три састојка

Здравље

Моћни напитак за имунитет: Потребна су вам само три састојка

2 ч

0
Фудбалери БиХ

Фудбал

Аустрија - БиХ: Гдје има пренос утакмице

2 ч

2

Више из рубрике

Породица преминула у хотелу

Свијет

Откривен узрок смрти четворочлане породице

1 ч

0
Метеоролози упозоравају: Слиједи најхладнија зима у посљедњих 250 година

Свијет

Метеоролози упозоравају: Слиједи најхладнија зима у посљедњих 250 година

2 ч

0
Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш

Свијет

Да ли је жива: Мајка Ане Волш проговорила након преокрета на суђењу

2 ч

0
Случај Ана Волш: Могући мотиви убиства, неки су посебно језиви

Свијет

Случај Ана Волш: Могући мотиви убиства, неки су посебно језиви

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

04

Рада Манојловић проговорила о приватном животу, па поменула Милана Станковића: ''Обоје смо имали проблем''

19

53

Дервента као велико градилиште: За инфраструктуру предвиђено 3 милиона КМ

19

52

Гастоз подијелио најдивније вијести: Тичу се малене Ленке

19

51

Тијело дјечака (6) пронађено обезглављено, ухапшена мајка

19

45

Снага колега из Градишке: Бранки нови почетак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner