Новорођенче пронађено у водокотлићу: Чистачица затекла невјероватан призор

Извор:
Курир
18.11.2025
18:35
Коментари:0
Новорођенче је чудом преживјело након што је пронађено у водокотлићу у тоалету у згради на Тајланду.
Дјевојчицу је пронашла уплакану и мокру хигијеничарка која је чистила трећи спрат пословне зграде у Бангкоку.
Радница, чувши чудне звуке из цијеви, подигла је поклопац и била је ужаснута када је видјела дијете у водокотлићу полунапуњеном водом.
Вјерује се да је беба бачена убрзо након рођења, јер је грубо пресјечена пупчана врпца још увијек била присутна, према писању Блу њуза.
Беба је била гола, а руке су јој постале блиједе и наборане од воде.
Полиција је пожурила на лице мјеста у округу Лат Крабанг око 11 часова по локалном времену у суботу након што је примила пријаву.
Беба је одведена у болницу Сириндхорн на преглед.
Љекари кажу да је дјевојчица, тешка само два килограма, чудом остала неповријеђена.
Полицијски капетан Критсада Саикхонг је рекао: „Дјевојчица је била млађа од једног дана. Била је новорођенче, али није било трага од мајке.
„Полицијски службеници проверавају ЦЦТВ камере како би утврдили ко је био у згради и ко је користио тоалет.“
