Огласио се УКЦ о стању жене коју је син избо ножем

Извор:
АТВ
18.11.2025
18:30
На тијелу Зворничанке М.Е, коју је ножем покушао убити син Б.С., евидентирано је више рана, од којих је најтежа у предјелу десне стране грудног коша, уз губитак приближно три литре крви, саопштено је из Универзитетског клиничког центара Републике Српске.
Одмах по пријему на УКЦ-е урађена је хитна дијагностика, након чега је пацијенткиња упућена у хируршку салу ради даљег збрињавања.
"О даљем току лијечења и исходу јавност ће бити благовремено обавијештена", изјавио је генерални директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске проф. др Владо Ђајић.
