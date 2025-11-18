Logo
Огласио се УКЦ о стању жене коју је син избо ножем

АТВ

18.11.2025

18:30

Огласио се УКЦ о стању жене коју је син избо ножем
На тијелу Зворничанке М.Е, коју је ножем покушао убити син Б.С., евидентирано је више рана, од којих је најтежа у предјелу десне стране грудног коша, уз губитак приближно три литре крви, саопштено је из Универзитетског клиничког центара Републике Српске.

Одмах по пријему на УКЦ-е урађена је хитна дијагностика, након чега је пацијенткиња упућена у хируршку салу ради даљег збрињавања.

"О даљем току лијечења и исходу јавност ће бити благовремено обавијештена", изјавио је генерални директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске проф. др Владо Ђајић.

покушај убиства

Зворник

УКЦ Републике Српске

