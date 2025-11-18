Син мајци нанио вишеструке убоде, упућена у УКЦ Републике Српске

Аутор:Огњен Матавуљ
Зворничанка М.Е, коју је синоћ ножем покушао убити син Бошко С, задобила је повреде опасне по живот и биће превезена у УКЦ Републике Српске на даље лијечење, потврђено је за АТВ.
Несрећна жена је, како сазнајемо, задобила убодне ране по глави, грудном кошу, наткољеници и поткољеници.
Након напада М.Е. је збринута у јединици Интезивне његе у Болници Зворник, али је због тежине повреда упућена у Бањалуку на даље лијечење.
У нападу је повријеђена и њена кћерка, која је покушала да одбрани мајку. Срећом њене повреде нису теже природе и она није задржана на болничком лијечењу.
Језиви злочин одиграо се синоћ око два сата иза поноћи у њиховој породичној кући у Зворнику. Према незваничним информацијама Бошко С. је ножем насрнуо на мајку. Несрећна жена је кренула да бјежи и истрчала је из куће на пут. Син је кренуо за њом и убрзо је сустигао и наставио да јој наноси ударце оштрим предметом
Његова сестра је у међувремену позвала полицију која је ухапсила нападача.
Из Окружног јавног тужилаштва у Бијељини је саопштено да се Б.С. на терет ставља кривично дјело покушај тешког убиства, при чему су двије особе задобиле повреде хладним оружјем.
”Од стране овлаштених службених лица ПУ Зворник и дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини је обављен увиђај на лицу мјеста, те изузети трагови који могу служити у даљем току поступка. Б.С. је лишен слободе и након што што буде испитан у просторијама тужилаштва биће донесена одлука о стављању приједлога за одређивање притвора”, саопштило је ОЈТ Бијељина.
Незванично сазнајемо да С.Б. пролази кроз полицијске евиденције као особа склона злоупотреби наркотика, те да се раније због тога и лијечио.
