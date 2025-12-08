Logo
Large banner

Објављене номинације за Златни глобус: Погледајте који филм је највећи фаворит за 2026.

Извор:

Кликс

08.12.2025

17:20

Коментари:

0
Објављене номинације за Златни глобус: Погледајте који филм је највећи фаворит за 2026.

Номинације за 83. додјелу награда Златни глобус за 2026. годину објављене су данас, чиме је званично започета холивудска сезона награда за 2026. годину.

Међу филмовима, „Једна битка за другом“ има највише номинација са девет. Слиједи „Сентиментална вриједност“ са осам и „Грешници“ са седам. На телевизији, „Бијели лотос“ води са шест номинација, док „Адолесценција“ има пет.

Номинације су објавили глумац Марлон Вејанс и Скај П. Маршал, позната по улози у серији Метлок. Комичарка Ники Глејзер биће водитељка церемоније, која ће се одржати уживо у недјељу, 11. јануара 2026. године, у 20 часова по источном времену на CBS-у, са стримовањем на Paramount+ у Сједињеним Државама.

Ове године, Златни глобус се додјељује у укупно 28 категорија, укључујући и нову - за најбољи подкаст.

Најбољи драмски филм

„Франкенштајн“

„Хамнет“

„Била је то само несрећа“

„Тајни агент“

„Сентиментална вриједност“

„Грешници“

Најбољи мјузикл или комедија

„Плави мјесец“

„Бугонија“

„Марти Врхунски“

„Није други избор“

„Нова нејасна“

„Једна битка за другом“

Најбољи анимирани филм

„Арко“

„Убица демона: Киметсу Но Јаиба Бесконачни замак“

„Елио“

„К-поп ловци на демоне“

„Мала Амели или лик кише“

„Звротопија 2“

Најбоља глумица у филмској драми

Џеси Бакли – „Хамнет“

Џенифер Лоренс – „Умри моја љубави“

Ренате Рајнсве – „Сентиментална вриједност“

Џулија Робертс – „Послије лова“

Теса Томпсон – „Хеда“

Ева Виктор – „Извини,“ Беба"

Најбољи глумац у филму-драми

Џоел Еџертон – „Воз снова“

Оскар Ајзак – „Франкенштајн“

Двејн Џонсон – „Машина за разбијање“

Мајкл Б. Џордан – „Грешници“

Вагнер Моура – ​​„Тајни агент“

Џереми Ален Вајт – „Спрингстин: Избави ме ниоткуда“

Најбоља споредна глумица у филму

Емили Блант – „Машина за разбијање“

Ел Фенинг – „Сентиментална вриједност“

Аријана Гранде – „Зла: Заувијек“

Инга Ибсдотер Лилеас – „Сентиментална вриједност“

Ејми Мадиган – „Оружје“

Тејана Тејлор – „Једна битка за другом“

Најбољи споредни глумац у филму

Бенисио дел Торо – „Једна битка за другом“

Џејкоб Елорди – „Франкенштајн“

Пол Мескал – „Хамнет“

Шон Пен – „Једна битка за другом“

Адам Сандлер – „Џеј Кели“

Стелан Скарсгард – „Сентиментална вриједност“

Најбољи редитељ

Пол Томас Андерсон – „Једна битка за другом“

Рајан Куглер – „Грешници“

Гиљермо дел Торо – „Франкенштајн“

Џафар Панахи – „Била је то само несрећа“

Јоаким Трир – „Сентиментална вриједност“

Клое Жао – „Хамнет“

Најбоља телевизијска серија - драма

„Дипломата“

„Пит“

„Плурибус“

„Северанс“

„Спори коњи“

„Бијели лотос“

Најбоља телевизијска серија - мјузикл или комедија

„Основна школа Абот“

„Медвјед“

„Хакс“

„Нико ово не жели“

„Само убиства у згради“

„Студио“

Најбоља глумица у телевизијској серији

Кети Бејтс – „Метлок“

Брит Лоуер – „Северанс“

Хелен Мирен – „Мобланд“

Бела Ремзи – „Посљедњи од нас“

Кери Расел – „Дипломата“

Рија Сихорн – „Плурибус“

Најбољи глумац у телевизијској серији

Стерлинг К. Браун – „Рај“

Дијего Луна – „Андор“

Гари Олдман – „Спори коњи“

Марк Рафало – „Задатак“

Адам Скот – „Северанс“

Ноа Вајл – „Пит“

Најбоља споредна глумица

Кери Кун – „Бијели лотос“

Ерин Доерти – „Адолесценција“

Хана Ајнбиндер – „Хакс“

Кетрин О’Хара – „Студио“

Паркер Поузи – „Бијели лотос“

Ејми Лу Вуд – „Бијели лотос“

Најбољи споредни глумац

Овен Купер – „Адолесценција“

Били Крадуп – „Јутарњи шоу“

Волтон Гогинс – „Бијели лотос“

Џејсон Ајзакс – „Бијели лотос“

Трамел Тилман – „Развод“

Ешли Волтерс – „Адолесценција“

Најбољи подкаст

„Армфотељашки стручњак са Даксом Шепардом“

„Зовите је татом“

„Добро дружење са Ејми Полер“

„Подкаст Мела Робинса“

„Без памети“

„Прво на врху“

Комплетну листу номинованих за награду Златни глобус можете видјети на линку.

Подијели:

Тагови:

Zlatni globus

nominacije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Први пут у историји додјељује се Златни глобус за Најбољи глобус

Култура

Први пут у историји додјељује се Златни глобус за Најбољи глобус

7 мј

0
За „Барби“ највише номинација за Златне глобусе, „Опенхајмер“ јој за петама

Култура

За „Барби“ највише номинација за Златне глобусе, „Опенхајмер“ јој за петама

1 год

0
Veliki broj glumaca zaražen virusom korona nakon dodjele "Zlatnih globusa"

Сцена

Veliki broj glumaca zaražen virusom korona nakon dodjele "Zlatnih globusa"

2 год

0
Edi Marfi: Ne izgovarajte ime supruge Vila Smita

Сцена

Edi Marfi: Ne izgovarajte ime supruge Vila Smita

2 год

0

Више из рубрике

Запослени у Лувру најавили штрајк: Жале се на лоше услове рада

Култура

Запослени у Лувру најавили штрајк: Жале се на лоше услове рада

1 ч

0
Битка за Ворнер Брос: Парамаунт има бољу понуду од Нетфликса, нуде 108 милијарди долара

Култура

Битка за Ворнер Брос: Парамаунт има бољу понуду од Нетфликса, нуде 108 милијарди долара

1 ч

0
Умро Драгољуб Јеремић

Култура

Умро Драгољуб Јеремић

2 ч

0
Објављена научна монографија „Српски устанак у Босанском вилајету 1875–1878. године“

Култура

Објављена научна монографија „Српски устанак у Босанском вилајету 1875–1878. године“

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

06

Јапан: Наређена евакуација 90.000 људи

18

03

Дјечак из Добоја побиједио на међународном фестивалу хармонике у Грацу

17

57

Покушала да извуче новац од њега, сада мора у затвор

17

56

Зовко о увредама Зукана Хелеза: Незапамћен инцидент

17

48

Завршен састанак европских лидера и Зеленског: И Лондон "погођен" ратом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner