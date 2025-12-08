Објављене номинације за Златни глобус: Погледајте који филм је највећи фаворит за 2026.

Извор:
Номинације за 83. додјелу награда Златни глобус за 2026. годину објављене су данас, чиме је званично започета холивудска сезона награда за 2026. годину.
Међу филмовима, „Једна битка за другом“ има највише номинација са девет. Слиједи „Сентиментална вриједност“ са осам и „Грешници“ са седам. На телевизији, „Бијели лотос“ води са шест номинација, док „Адолесценција“ има пет.
Номинације су објавили глумац Марлон Вејанс и Скај П. Маршал, позната по улози у серији Метлок. Комичарка Ники Глејзер биће водитељка церемоније, која ће се одржати уживо у недјељу, 11. јануара 2026. године, у 20 часова по источном времену на CBS-у, са стримовањем на Paramount+ у Сједињеним Државама.
Ове године, Златни глобус се додјељује у укупно 28 категорија, укључујући и нову - за најбољи подкаст.
„Франкенштајн“
„Хамнет“
„Била је то само несрећа“
„Тајни агент“
„Сентиментална вриједност“
„Грешници“
„Плави мјесец“
„Бугонија“
„Марти Врхунски“
„Није други избор“
„Нова нејасна“
„Једна битка за другом“
„Арко“
„Убица демона: Киметсу Но Јаиба Бесконачни замак“
„Елио“
„К-поп ловци на демоне“
„Мала Амели или лик кише“
„Звротопија 2“
Џеси Бакли – „Хамнет“
Џенифер Лоренс – „Умри моја љубави“
Ренате Рајнсве – „Сентиментална вриједност“
Џулија Робертс – „Послије лова“
Теса Томпсон – „Хеда“
Ева Виктор – „Извини,“ Беба"
Џоел Еџертон – „Воз снова“
Оскар Ајзак – „Франкенштајн“
Двејн Џонсон – „Машина за разбијање“
Мајкл Б. Џордан – „Грешници“
Вагнер Моура – „Тајни агент“
Џереми Ален Вајт – „Спрингстин: Избави ме ниоткуда“
Емили Блант – „Машина за разбијање“
Ел Фенинг – „Сентиментална вриједност“
Аријана Гранде – „Зла: Заувијек“
Инга Ибсдотер Лилеас – „Сентиментална вриједност“
Ејми Мадиган – „Оружје“
Тејана Тејлор – „Једна битка за другом“
Бенисио дел Торо – „Једна битка за другом“
Џејкоб Елорди – „Франкенштајн“
Пол Мескал – „Хамнет“
Шон Пен – „Једна битка за другом“
Адам Сандлер – „Џеј Кели“
Стелан Скарсгард – „Сентиментална вриједност“
Пол Томас Андерсон – „Једна битка за другом“
Рајан Куглер – „Грешници“
Гиљермо дел Торо – „Франкенштајн“
Џафар Панахи – „Била је то само несрећа“
Јоаким Трир – „Сентиментална вриједност“
Клое Жао – „Хамнет“
„Дипломата“
„Пит“
„Плурибус“
„Северанс“
„Спори коњи“
„Бијели лотос“
„Основна школа Абот“
„Медвјед“
„Хакс“
„Нико ово не жели“
„Само убиства у згради“
„Студио“
Кети Бејтс – „Метлок“
Брит Лоуер – „Северанс“
Хелен Мирен – „Мобланд“
Бела Ремзи – „Посљедњи од нас“
Кери Расел – „Дипломата“
Рија Сихорн – „Плурибус“
Стерлинг К. Браун – „Рај“
Дијего Луна – „Андор“
Гари Олдман – „Спори коњи“
Марк Рафало – „Задатак“
Адам Скот – „Северанс“
Ноа Вајл – „Пит“
Кери Кун – „Бијели лотос“
Ерин Доерти – „Адолесценција“
Хана Ајнбиндер – „Хакс“
Кетрин О’Хара – „Студио“
Паркер Поузи – „Бијели лотос“
Ејми Лу Вуд – „Бијели лотос“
Овен Купер – „Адолесценција“
Били Крадуп – „Јутарњи шоу“
Волтон Гогинс – „Бијели лотос“
Џејсон Ајзакс – „Бијели лотос“
Трамел Тилман – „Развод“
Ешли Волтерс – „Адолесценција“
„Армфотељашки стручњак са Даксом Шепардом“
„Зовите је татом“
„Добро дружење са Ејми Полер“
„Подкаст Мела Робинса“
„Без памети“
„Прво на врху“
Комплетну листу номинованих за награду Златни глобус можете видјети на линку.
