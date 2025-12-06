Logo
Large banner

Објављена научна монографија „Српски устанак у Босанском вилајету 1875–1878. године“

06.12.2025

17:04

Коментари:

0
Објављена научна монографија „Српски устанак у Босанском вилајету 1875–1878. године“

Институт за хуманистичке и друштвене науке Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, у сарадњи са Удружењем историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“, објавио је научну монографију „Српски устанак у Босанском вилајету 1875–1878. године“, насталу у оквиру пројекта „Великани српског устанка у Босанском пашалуку 1875–1878. године“, који је реализован поводом обиљежавања 150 година од избијања устанка. Штампање монографије подржало је Министарство културе у Влади Републике Србије.

Монографија, штампана у тиражу од 300 примјерака и обима 286 страница, представља главни резултат пројекта и намијењена је научној, стручној и широј читалачкој јавности. Публикација пружа свеобухватан увид у личности, догађаје и свједочанства који су обиљежили једно од кључних раздобља српске националне историје.

Објављивање монографије значајно ће допринијети очувању историјског памћења и афирмацији националне културне баштине. Научно утемељени, систематизовани и јасно представљени садржаји омогућавају читаоцима развијање критичког размишљања и боље разумијевање комплексних друштвено-политичких процеса XИX вијека.

Пројекат је имао и шири друштвени и културни утицај, оснажио је културу сјећања и подстакао интересовање за националну историју. Монографија се већ препознаје као драгоцјен ресурс за наставу, научна истраживања, јавне програме и културне манифестације.

Ова публикација уједно доприноси обогаћивању научне и културне продукције, те служи као нови историографски извор и модел за будуће истраживачке и издавачке подухвате, учвршћујући значај изучавања националне историје у савременом културном простору.

Аутори монографије су универзитетски професори Бошко Бранковић, Боривоје Милошевић и Радован Субић.

Дигитално издање може се преузети на овом линку.

Подијели:

Тагови:

Filozofski fakultet

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Преминуо српски стрип умјетник и карикатуриста

Култура

Преминуо српски стрип умјетник и карикатуриста

1 д

0
Израелу одобрено учешће: Четири земље бојкотују Еуровизију 2026.

Култура

Израелу одобрено учешће: Четири земље бојкотују Еуровизију 2026.

2 д

0
Јефимијин вез проглашен културним добром од изузетног значаја

Култура

Јефимијин вез проглашен културним добром од изузетног значаја

2 д

0
Ово је нови предсједник Матице српске

Култура

Ово је нови предсједник Матице српске

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner