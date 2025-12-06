Објављена научна монографија „Српски устанак у Босанском вилајету 1875–1878. године“

06.12.2025
Институт за хуманистичке и друштвене науке Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, у сарадњи са Удружењем историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“, објавио је научну монографију „Српски устанак у Босанском вилајету 1875–1878. године“, насталу у оквиру пројекта „Великани српског устанка у Босанском пашалуку 1875–1878. године“, који је реализован поводом обиљежавања 150 година од избијања устанка. Штампање монографије подржало је Министарство културе у Влади Републике Србије.
Монографија, штампана у тиражу од 300 примјерака и обима 286 страница, представља главни резултат пројекта и намијењена је научној, стручној и широј читалачкој јавности. Публикација пружа свеобухватан увид у личности, догађаје и свједочанства који су обиљежили једно од кључних раздобља српске националне историје.
Објављивање монографије значајно ће допринијети очувању историјског памћења и афирмацији националне културне баштине. Научно утемељени, систематизовани и јасно представљени садржаји омогућавају читаоцима развијање критичког размишљања и боље разумијевање комплексних друштвено-политичких процеса XИX вијека.
Пројекат је имао и шири друштвени и културни утицај, оснажио је културу сјећања и подстакао интересовање за националну историју. Монографија се већ препознаје као драгоцјен ресурс за наставу, научна истраживања, јавне програме и културне манифестације.
Ова публикација уједно доприноси обогаћивању научне и културне продукције, те служи као нови историографски извор и модел за будуће истраживачке и издавачке подухвате, учвршћујући значај изучавања националне историје у савременом културном простору.
Аутори монографије су универзитетски професори Бошко Бранковић, Боривоје Милошевић и Радован Субић.
Дигитално издање може се преузети на овом линку.
