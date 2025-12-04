Ово је нови предсједник Матице српске

Извор:
СРНА
04.12.2025
11:34
Коментари:0
Душан Крцуновић је нови предсједник Матице српске - Друштва чланова у Црној Гори.
Крцуновић је једногласно изабран, саопштено је из те институције српског нарда у Црној Гори.
Крцуновић је на тој функцији наслиједио Јелицу Стојановић, професорицу на Филозофском факултету у Никшићу.
На изборној сједници Матице српске - Друштва чланова у Црној Гори изабран је и нови Управни одбор.
