Ово је нови предсједник Матице српске

Извор:

СРНА

04.12.2025

11:34

Ово је нови предсједник Матице српске

Душан Крцуновић је нови предсједник Матице српске - Друштва чланова у Црној Гори.

Крцуновић је једногласно изабран, саопштено је из те институције српског нарда у Црној Гори.

Крцуновић је на тој функцији наслиједио Јелицу Стојановић, професорицу на Филозофском факултету у Никшићу.

6794f74233d20 milorad dodik

Република Српска

Додик: Унижавање Матице српске и вријеђање Светог Саве дио опасне идеологије

На изборној сједници Матице српске - Друштва чланова у Црној Гори изабран је и нови Управни одбор.

