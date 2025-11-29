Logo
Викенд мађарског филма у Бањалуци

29.11.2025

20:03

Коментари:

0
Викенд мађарског филма у Бањалуци
Фото: АТВ

У Бањалуци је почео викенд мађарског филма, у оквиру манифестације "Мађарски дани културе", коју организује мађарска Амбасада у БиХ.

Прве вечери у биоскопу Синеплекс приказана је романтична комедија "Отишла сам трчати", редитеља Габора Херендија, која је привукла пажњу љубитеља европског филма.

Сутра, другог дана манифестације, публика ће моћи да погледа трилер "Трезор", у режији Петара Бергендија, чиме се наставља двoдневни програм посвећен савременој мађарској кинематографији.

Мађарска

Коментари (0)
