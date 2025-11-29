Ово је тренутно најгледанија серија: Нетфликсу је донијела два милиона нових претплатника

29.11.2025
10:52
Коментари:0
Нетфликс је објавио нову, пету сезону серије "Stranger Things", једне од најгледанијих на платформи. Нова сезона, као и све претходне, оборила је рекорде и срушила платформу првог дана објављивања.
Овај успјех је дошао по огромној цијени Нетфликс је наводно потрошио између 50 и 60 милиона долара за сваку епизоду, што ову серију чини једном од најскупљих свих времена.
Колико је “Stranger Things” популаран показује чињеница да је Нетфликсу донио два милиона нових претплатника и више од милијарду долара прихода од 2020. године. Поред тога, серија је покренула талас носталгије за 80-им, како због мјеста радње и пјесама, тако и због ликова. Међу овим ликовима је и Карен Вилер, типична мајка из предграђа 1980-их, чија се дјеца, без њеног знања, боре се са натприродним чудовиштима.
Фанови серије чекају више од три године да се објави посљедња сезона, а прије премијере постојала је пријетња да ће лична драма једног од глумаца засјенити нову сезону. У питању је Дејвид Харбор, који је играо лик Џима Хопера, који се недавно развео од супруге Лили Ален.
Прошлог мјесеца, позната пјевачица је објавила нови албум “West End Girl” у којем га је оптужила за невјерство, а само недјељу дана касније појавиле су се тврдње да је глумац узнемиравао и злостављао своју млађу колегиницу Мили Боби Браун, која игра Џимову усвојену кћерку Једанаест.
Упркос гласинама о малтретирању, Дејвид и Мили су заједно позирали на црвеном тепиху у Лос Анђелесу за премијеру, са осмијесима на лицима.
Буоно је одбила да коментарише скандал, али јесте говорила о онлајн малтретирању са којим су се суочиле њене млађе колегинице.
Иако је Кара такође прилично популарна, она живи релативно безбрижно, за разлику од млађе глумачке екипе – Натали Дајер (Ненси), Фина Волфхарда (Мајк), Сејди Синк (Макс), Ноа Шнапа (Вил), Кејлеба Меклафлина (Лукас), Гејтена Матараце (Дастин) и Мили. Када је снимање серије почело 2015. године, већина њих још није била у тинејџерским годинама. Као резултат тога, осјећали су притисак одрастања у центру пажње, посебно Мили.
''Мили је била дијете и нико не би требало да буде тако третиран. Срамотно је и одвратно што људи немају ништа паметније да раде. Осјећам се заштитнички према Мили – и свима њима'', рекла је Буоно. Браун је недавно усвојила дијете са својим супругом Џејком Бонђовијем, сином Џона Бон Џовија.
''Мили има стару душу и стари мозак. Она је рођена да буде мајка, невјероватна је: једна од најсмиренијих особа које познајем, са невјероватном радном етиком. Кажу: ‘Никада не радите са животињама или дјецом’, али ја волим да радим са дјецом – а ова дјеца раде више од неких одраслих које познајем''', каже Кара.
Култура
Серија коју је угасио Дизни+ стиже на Нетфликс платформу
Велики дио разлога зашто је Буоно толико посвећена својој ТВ породици је тај што је, када су снимали прву сезону, имала проблема са зачећем другог дјетета.
''Заиста сам жељела велику породицу, али сам имала проблема са плодношћу и неколико побачаја током серије. Зато мислим да ми је универзум дао ‘Stranger Things’ да будем окружена свом том дјецом, јер је серија дошла у вријеме када сам прихватила да нећу имати више дјеце и осјећала сам се заиста срећно што сам им де факто мајка. Волим да чујем све о њиховим животима – њиховим хобијима, њиховој музици, њиховим бригама'', рекла је глумица.
Током 10 година снимања серије, глумачка екипа је постала породица, тако да им је било тешко када су завршили снимање.
''Било је много суза, много тога: ‘Ово је наш посљедњи пут на овој локацији’. Осјетили смо пријевремену тугу због краја. Када смо прочитали сценарио за посљедњу епизоду, било нам је тешко да повјерујемо. Била сам у посљедњој сцени, посљедњег дана снимања, и нисам могла да изговорим ни реченицу, била сам толико емотивна'', рекла је Кара.
Сцена
Скандал тресе серију "Stranger Things": Млада глумица оптужила старијег колегу за злостављање
Иако се Буоно појављивала у скоро свакој епизоди од прве сезоне, њен лик није био укључен у авантуре осталих ликова. Међутим, у петој сезони појављује се нова Карен, што је одушевило гледаоце.
Глумица је у интервјуу говорила и о свом одрастању. Дјетињство је провела у Бронксу, у Њујорку. Њен отац је био механичар, а мајка је радила неколико послова док је истовремено одгајала четворо дјеце. Кара се заинтересовала за глуму још као дијете, а са 12 година је почела да изостаје из школе како би ишла на аудиције. Њени родитељи нису знали за то док Буоно није добила улогу у једној представи. Тада је позориште позвало њене родитеље како би могли да потпишу уговор, преноси Б92.
Наука и технологија
1 мј0
Култура
1 мј0
Култура
1 мј0
Наука и технологија
1 мј0
Култура
1 д0
Култура
2 д0
Култура
2 д0
Култура
2 д0
Најновије
Најчитаније
12
04
12
02
11
58
11
55
11
41
Тренутно на програму